Поставки оружия Украине продолжатся независимо от встречи Трампа и Путина, – Рютте

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте считает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп устроил "испытания" российскому диктатору Владимиру Путину, которые состоятся на переговорах на следующей неделе в Аляске. Однако неважно, чем именно закончатся эти переговоры – в любом случае поставки оружия Украине, скоординированные НАТО, будут продолжаться независимо от результатов встречи.

По словам Рютте, "важно увидеть, насколько серьезен Путин, и единственный, кто может это сделать, – это президент Трамп". Так в программе Face the Nation на канале вещателя CBS генсек НАТО прокомментировал предстоящую встречу в Аляске.

"Все обязательства НАТО обеспечить Украину всем необходимым, чтобы оставаться в борьбе и быть в наилучшем возможном положении, когда наступит время для переговоров о прекращении огня или мирного соглашения, выполняются и будут выполняться в дальнейшем", – отметил Рютте и уточнил, что "на это не повлияют результаты саммита".

Отдельно Рютте подчеркнул, что хотя первая встреча Трампа и Путина пройдет без украинского лидера, когда речь идет об обсуждении территории, гарантий безопасности, мирных переговоров и того, что будет дальше, "Украина должна будет быть – и будет – вовлечена".

Что предшествовало

Как писал OBOZ.UA, американский президент и российский диктатор могут провести переговоры уже 15 августа. Местом для встречи станет американский штат Аляска.

Позиция президента Трампа на переговорах с Путиным, очевидно, отличается от ранее обнародованных требований главы Кремля. России придется чем-то уступить, впрочем, уступок ждут и от Украины. По словам вице-президента США Джея Ди Венса, позицией Трампа "будут недовольны все".

Однако в первую очередь США "разочаруют" россиян – Венс отметил, что нет смысла устраивать сразу трехстороннюю встречу и первая встреча Трампа будет с глазу на глаз с Путиным.

"Действительно, крайне важно, чтобы встреча состоялась. Но это не будет последним словом в этом вопросе. Конечно, Украине придется быть вовлеченной в европейские дела. Но важно начать следующий этап этого процесса, оказывая давление на россиян – именно так, как это делал президент Трамп в течение последних шести месяцев", – сказал по этому поводу Рютте.

Оценка Рютте

Генсек НАТО в целом высоко оценил стратегию Трампа. Он вспомнил требование президента США, чтобы каждое государство-член Альянса увеличило расходы на оборону до 5% своего ВВП. Это также "станет знаком для России о том, что мы настроены серьезно", отметил Рютте.

Отдельно генеральный секретарь Альянса поблагодарил Трампа за разрешение поставки американского оружия в Украину за европейские деньги, что, по словам Рютте, "уже открыло шлюзы военных поставок".

Также Рютте выразил надежду, что американский лидер выполнит обещание и введет запланированные вторичные санкции против покупателей российской нефти и газа.

