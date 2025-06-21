Лига арабских государств осудила удары Израиля по Ирану и призвала к прекращению огня

Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств жестко осудили удары Израиля по Ирану. Они также обратились с призывом к немедленному прекращению боевых действий.

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Об этом говорится в официальной декларации по итогам встречи министров, состоявшейся в рамках саммита Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. В документе отмечается, что удары по Ирану являются грубым нарушением суверенитета страны и создают угрозу региональному миру и безопасности.

Лига арабских государств призывает прекратить агрессию и возобновить переговоры по ядерной программе Ирана.

"Нападения на Иран являются явным нарушением суверенитета государства-члена ООН и угрожают региональному миру и безопасности... Агрессия должна быть прекращена, а переговоры для достижения соглашения по ядерной программе Ирана - возобновлены. Также следует поддержать усилия по прекращению огня", – говорится в декларации.

Министры подчеркнули, что всеобъемлющее прекращение огня возможно только после устранения всех причин конфликта и напряженности в регионе. Отдельно в декларации содержатся предупреждения об опасности ядерных инцидентов, а также их разрушительных гуманитарных и экологических последствиях.

Страны Лиги поддерживают идею освобождения Ближнего Востока от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения и призывают все государства региона присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, в декларации подчеркивается важность уважения к свободе судоходства в международных водных путях, ведь атаки на них могут иметь серьезные последствия для мировой экономики и энергетической безопасности.

Как сообщалось ранее, нынешний режим в Иране представляет глобальную угрозу, которая выходит далеко за пределы регионального конфликта. Тегеран финансирует, вооружает и координирует терроризм по всей планете, а к тому же находится в шаге от создания ядерного оружия. Израиль не прекратит своих атак, пока ядерная угроза Ирана не будет ликвидирована.

Кроме того, 18 июня, американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения по иранской проблеме. В то же время желания втягивать США в военный конфликт у него нет.

Ранее в тот же день Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с телевизионным обращением к нации. Он раскритиковал требование Трампа о "безусловной капитуляции" Ирана, которое, по словам президента США, предусматривает полное уничтожение иранской ядерной программы.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция вместе с Великобританией и Германией приготовили дипломатическую инициативу для Ирана, которую озвучили в Женеве 20 июня. Их "всеобъемлющее переговорное предложение" имеет целью снизить напряжение в противостоянии Ирана с Израилем.

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