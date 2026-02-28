'Франция не была предупреждена': Макрон заявил, что ракетную проблему Ирана невозможно 'решить ударами'

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не участвовал в американских и израильских операциях против Ирана и не был о них предупрежден. То же самое касается всех стран региона и союзников.

Об этом Макрон заявил во время вступительного слова на заседании Совета обороны и национальной безопасности, передает "Укринформ". Он подчеркнул приоритетность безопасности французских граждан и необходимость восстановления дипломатического процесса по Ирану.

"Франция не была ни предупреждена, ни привлечена, так же, в конце концов, как и все страны региона и наши союзники, к американским и израильским операциям. Абсолютным приоритетом для нас является безопасность наших граждан во всех странах, которые сегодня подвергаются ударам. Далее – безопасность наших военных и дипломатических объектов, а также безопасность на национальной территории", – сказал политик.

Он сообщил, что имел контакты со всеми странами региона, которые пострадали или могут пострадать от иранского ответа.

"Я хочу, чтобы мы могли принять все полезные инициативы для того, чтобы дипломатическая работа снова взяла верх. Никто не может думать, что вопрос иранской ядерной программы, баллистической деятельности или региональной дестабилизации могут быть решены ударами", – заявил президент Франции.

Макрон также отметил, что иранский народ имеет право "сам решать свою судьбу", напомнив, что позже вечером должно начаться заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Франции.

Что происходит на Ближнем Востоке

28 февраля Израиль вместе с США устроил атаку на Иран. Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены "сравнять с землей" ракетную промышленность Ирана. Также он отметил, что иранский террористический режим никогда не сможет обладать ядерным оружием.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац тем временем заявил, что "превентивный удар" имел целью "устранить угрозы против Государства Израиль".

В ответ Иран нанес удары по арабским странам Персидского залива, целью могли быть военные объекты США, расположенные в этих странах.

Как сообщал OBOZ.UA, Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание после ударов США и Израиля по Ирану, и ответного огня со стороны Тегерана. Оно должно начаться в 23:00 по киевскому времени. Эту встречу созывают Франция и Бахрейн.

Также мы писали о том, как в мире отреагировали на операцию США и Израиля против Ирана. Большинство западных стран ожидаемо поддержали удары по иранскому режиму, а Россия назвала операцию "актом агрессии" и в удобный для себя момент вспомнила о "нормах международного права".

