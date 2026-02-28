'Эпическая ярость' или 'Рев Льва': что известно о целях операции США и Израиля против Ирана

Израиль и США начали массированную атаку на Иран, главной целью которой является военная промышленность страны. Поступает информация об ударах по десяткам объектов, включая столицу Тегерана, где виден дым.

Операция проходит на фоне дипломатических переговоров по ограничению ядерной программы Ирана и предотвращению войны. OBOZ.UA рассказывает все, что известно, а также о целях операции.

Начало новой войны

Израиль сначала назвал удары "превентивной атакой" против Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп опубликовал восьмиминутное видео на своей платформе Truth Social, в котором подтвердил, что США вовлечены в атаку на Иран. Трамп заявил, что США начали "масштабные боевые операции" в Иране.

Он отметил, что Иран работал над восстановлением своей ядерной программы после бомбардировок США его ядерных объектов летом 2025 года.

Кроме того, он обвинил иранский режим в нежелании вести добросовестные переговоры. По его словам, Тегеран отверг любую возможность дипломатии, чтобы реализовать свои ядерные амбиции.

Израиль объявил, что его новая операция против Ирана будет называться "Рев Льва", как сообщила канцелярия премьер-министра. Название выбрано в честь предыдущей операции "Rising Lion", проведенной во время 12-дневной войны в июне. Пентагон же назвал операцию против Ирана "Эпическая ярость".

Цели операции США и Израиля против Ирана

Удары Израиля и США происходят на фоне дипломатических усилий по ограничению ядерной программы Ирана. Переговоры ожидалось продолжить на следующей неделе, и Иран пошел на определенные уступки.

Однако Трамп, который ранее угрожал нанести удар по Ирану для принуждения к соглашению, заявил, что он не доволен тем, как проходят дискуссии.

Он приказал осуществить самое большое наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке со времени вторжения в Ирак в 2003 году, почти не объяснив, почему сейчас может возникнуть потребность в военных действиях. Иран, со своей стороны, пообещал ответить силой на любое нападение.

Цель ударов и позиция Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "превентивный удар" имел целью "устранить угрозы против Государства Израиль".

В июне прошлого года Израиль нанес удар по Ирану, что привело к 12-дневной войне. США присоединились к Израилю в конфликте, нанося удары по ядерным объектам Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал об угрозе иранских баллистических ракет и выражал оппозицию соглашению, ограничивающему только ядерную программу Ирана.

Иран отказался обсуждать ограничение своей программы баллистических ракет и поддержку прокси-групп в регионе (Хамас в Газе, Гезболла в Ливане, милиции в Ираке и хуситы в Йемене), назвав это нарушением своего суверенитета.

Что дальше

Трамп призвал иранцев взять под контроль свое правительство после завершения военных операций. Он отметил, что сейчас наступил "единственный шанс за многие поколения" и что он доводит до конца то, чего не сделали предшественники.

Президент подчеркнул, что "Америка поддерживает вас подавляющей силой и сокрушительной силой" и призвал иранцев не упустить момент для действий.

Предыдущие атаки и операция "Rising Lion"

В июне 2025 года Армия обороны Израиля нанесла массированные удары по объектам Корпуса стражей исламской революции и военным базам Ирана в Тегеране.

Целями стали многочисленные вооруженные объекты по всей стране, включая производство навигационных и ракетных систем, двигателей класса "земля-земля", топлива для различных типов ракет, ракет "земля-земля" и компонентов систем противовоздушной обороны.

Операция "Rising Lion" стартовала 13 июня, когда Вооруженные силы Израиля и разведка провели скоординированную воздушную атаку по Ирану. В несколько волн нанесли удары примерно 200 самолетов и выпустили более 330 боеприпасов по около 100 объектам, включая ядерные центры и военные базы.

Потенциальные действия Ирана и влияние на войну в Украине

Во время новой операции США и Израиля ожидается, что Иран будет отвечать ракетными ударами по американским базам в регионе и по Израилю.

Как пишет DEFENSE EXPRESS, для перехвата иранских баллистических ракет средней и малой дальности будут активно использованы батареи Patriot. Во время июньских ударов США потратили от 28 до 56 противоракет для сбития 14 иранских ракет, но одну ракету все же пропустили. Это показывает, что новые удары приведут к еще большему дефициту противоракет.

Иран также может применить дальние дроны типа "Шахед". Для их перехвата США активно используют ракеты APKWS, что уже ограничивало передачу этих ракет Украине, аргументируя приоритет собственных операций.

Из-за дефицита Patriot и APKWS, Украина получит меньше возможностей для перехвата ракет и дронов. Украинские ВСУ используют APKWS на ЗРК типа Vampire и на F-16, но ограниченное количество боеприпасов уменьшает эффективность.

После завершения операций США направят все производственные мощности на восстановление запасов Patriot и APKWS, что длительное время будет ограничивать поставки этих систем другим странам, в частности Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время в Иране фиксируется "непонятная повышенная активность" на поврежденных ядерных объектах страны. В частности, активность была замечена на иранских обогатительных объектах в Натанзе и Фордо. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси утверждает, что МАГАТЭ не в состоянии определить характер и смысл этой активности.

