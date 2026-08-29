Европейские чиновники не верят, что Россия готовит нападение на НАТО – Bloomberg

Европейские чиновники уверены – нет никаких оснований полагать, что Россия готовится к вооруженному нападению на НАТО или одну из стран Балтии. Они опровергают сообщения о том, что именно это могло стать главной темой визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву на этой неделе.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ни один из чиновников не получил от США информацию о деталях встречи Ретклиффа, и их оценки основывались на собственных разведданных и понимании того, как обычно действуют США.

По их словам, среди тем визита, вероятно, были: прекращение войны против Украины, подтверждение решимости НАТО соблюдать обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном.

Европейские чиновники отметили, что в течение последних месяцев члены НАТО обсуждали, как усилить взаимодействие с Россией как на разведывательном, так и на военном уровне, чтобы предотвратить просчеты и недоразумения в связи с ростом числа гибридных атак и провокаций.

Один из них отметил, что визит Ретклиффа в Москву, вероятно, также имел целью предотвратить чрезмерную реакцию России на экономические меры США против Ирана, которые могут затронуть и РФ, а также убедить Москву прекратить поддержку Тегерана.

По словам чиновников, для западных разведывательных служб не является чем-то необычным поддерживать каналы связи со своими российскими коллегами. Примечательно то, что Ретклифф, судя по всему, хотел, чтобы об этом визите стало известно общественности, отметили источники, осведомленные о его поездке.

Угроза со стороны РФ вызывает беспокойство

Глава ЦРУ Джон Ретклифф летал в Москву из-за вероятных планов Кремля атаковать страны Балтии. И произойти это может значительно быстрее, чем "через несколько лет", как оценивалось ранее, рассказали в Институте изучения войны.

У российского диктатора Владимира Путина есть в этом конкретная цель, более значимая, чем желание отхватить еще кусок чужой территории.

В странах Балтии растет беспокойство из-за возможной эскалации со стороны России на фоне учащающихся нарушений воздушного пространства и вторжений дронов. Об этом свидетельствует официальное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором представители стран Балтии, Польши и Финляндии призвали ЕС усилить безопасность восточного фланга.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о признаках серьезной подготовки России к эскалации напряженности. Во время встречи с участниками "Кампус Польша будущего" в Ольштыне он подчеркнул, что ближайшие 7-8 месяцев могут оказаться критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Президент Латвии заявил, что визит Джона Ретклиффа в Москву не повлиял на оценку военной угрозы со стороны России для стран Балтии. И хотя на данный момент непосредственной угрозы вторжения со стороны РФ нет, риски диверсий, кибератак и других гибридных операций сохраняются.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным медиа, директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф приезжал в Москву, чтобы предупредить Кремль о последствиях агрессии против стран НАТО. Он предостерег российских чиновников от эскалации конфликта с союзниками США, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит нападение России на страны НАТО. Так он ответил на обеспокоенность союзников в связи с тайным визитом директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. Американский президент опроверг, что Ретклифф во время поездки передавал Москве предупреждение.

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