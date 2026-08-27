Глава ЦРУ предостерег Кремль от нападения на НАТО и помощи Ирану: новые подробности поездки в Москву

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предупредить Кремль о последствиях агрессии против стран НАТО. Он предостерег российских чиновников от эскалации конфликта с союзниками США, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

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Также глава ЦРУ затронул тему военной помощи Ирану. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Американцы приезжали с предупреждением

По словам одного из источников и британского чиновника, знакомого с подробностями поездки, глава американской разведки использовал необъявленную поездку в российскую столицу, чтобы оказать давление на Россию с целью сокращения военной и экономической поддержки Ирана.

Новости о поездке Рэтклиффа в Россию, которые администрация официально не подтверждала, вызвали бурные спекуляции в Вашингтоне и Европе, поскольку это была первая известная поездка директора ЦРУ в российскую столицу при президенте Дональде Трампе.

В конце 2021 года глава ЦРУ Билл Бернс при тогдашнем президенте Джо Байдене предостерег диктатора России Владимира Путина от вторжения на Украину. Тем не менее, российские войска пересекли границу три месяца спустя.

Угроза эскалации

Визит Рэтклиффа состоялся на фоне усиленного обмена ударами беспилотников и ракет между Россией и Украиной, которые наносятся за много километров от линии фронта.

В последние недели Россия также неоднократно угрожала странам НАТО, поддерживающим Украину, что вызвало опасения по поводу возможного применения Москвой новых агрессивных мер гибридной войны или ограниченных военных действий против союзников по НАТО, включая Великобританию.

"Целью его встречи было прежде всего предостеречь Россию от любых эскалационных действий против стран Балтии", – заявил первый источник, знакомый с ситуацией.

Трамп отрицает такую цель визита

Американский президент Трамп 26 августа опроверг предположения о том, что директор ЦРУ совершил поездку, чтобы убедить Путина не испытывать решимость НАТО и не нападать на Великобританию.

Кроме того, Трамп назвал визит "рутинным", но признал, что он был направлен на завершение российско-украинской войны. В свою очередь ЦРУ не ответило на запрос о комментарии.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США 25 августа неожиданно посетил Москву. По данным западных медиа, он должен был встретиться с высокопоставленными представителями российских властей. В Москве Ретклифф пробыл всего несколько часов.

Ранее путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал внезапный визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа. По его словам, американская сторона в ходе визита осуществляла контакты по линии спецслужб.

Как сообщал OBOZ.UA, отдельное внимание экспертов привлек выбор транспортного средства. Глава разведки прибыл в российскую столицу на тяжелом военно-транспортном самолете C-17 Globemaster III.

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