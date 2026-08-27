В странах Балтии растет беспокойство из-за возможной эскалации со стороны России на фоне участившихся нарушений воздушного пространства и вторжений дронов. Об этом свидетельствует официальное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором представители стран Балтии, Польши и Финляндии призвали ЕС усилить безопасность восточного фланга.

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Об этом пишет "Радио Свобода". Издание получило доступ к письму, которое 30 июля подписали еврокомиссары от Литвы, Латвии и Эстонии Андрюс Кубилюс, Валдис Домбровскис и Кая Каллас, а также представители Польши и Финляндии.

Тревожный сигнал

Это письмо к фон дер Ляйен стало одним из тревожных сигналовэтого лета, после чего 25 августа состоялся неожиданный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. Источники издания подтвердили, что Ретклифф призвал Кремль воздержаться от эскалации в отношении союзников США — Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку сообщало, что Россия может уже осенью попытаться проверить готовность НАТО реагировать на ограниченное вторжение.

В письме представители пяти стран заявили об "ухудшении обстановки в сфере безопасности" и росте числа случаев нарушения воздушного пространства и проникновения беспилотников. Они подчеркнули, что такие инциденты уже негативно сказываются на деловой среде и уверенности населения в собственной безопасности.

В то же время балтийские дипломаты, которые общались с "Радио Свобода" на условиях анонимности, подтвердили получение дополнительных разведданных о возможных российских операциях под чужим флагом, хотя признаков неминуемого военного нападения на тот момент не наблюдалось.

По их словам, угроза также не обязательно ограничивается Балтийским регионом. В странах НАТО уже фиксировали случаи причастности России к диверсиям, поджогам, покушениям на убийства и вторжению дронов на территории Германии, Польши и Словакии.

Что страны Балтии просят у ЕС

В письме подписанты подчеркнули, что необходимо направить около 115 миллиардов долларов на укрепление деловой и инвестиционной среды в прифронтовых государствах Евросоюза.

Представители пяти стран также призвали создать возможности для быстрого реагирования на перебои с энергоснабжением, защитить критически важную электрическую и газовую инфраструктуру, сформировать региональные запасы необходимых товаров и средств гражданской защиты, а также развивать укрытия и эвакуационную инфраструктуру.

Особое внимание предлагается уделить готовности к гибридным, кибернетическим, диверсионным, электронным и информационным атакам. Также авторы письма призвали всю Еврокомиссию осенью посетить одну из стран восточного фланга, чтобы на месте оценить рост угроз.

Прибалтийские страны укрепляют оборону, но сталкиваются с проблемами

Эстония, Латвия и Литва в течение длительного времени готовятся к различным сценариям российской агрессии. Все три страны уже достигли или приближаются к установленной НАТО цели по расходам на оборону на уровне 5% ВВП к 2035 году.

Балтийские страны также активно разрабатывают технологические решения для противодействия современным угрозам. В частности, эстонская компания DefSecIntel Solutions использует искусственный интеллект для анализа изображений и сбора разведывательной информации. Ее технологии применяются для защиты границ Эстонии и еще около десятка стран.

Другой эстонский стартап Wayren разработал программное обеспечение для смартфонов, планшетов и других устройств, которое призвано защищать обмен данными на поле боя от внешнего вмешательства.

Издание отмечает, что в письме к Урсуле фон дер Ляйен почти не упоминается так называемая "стена дронов" — проект создания вдоль восточной границы ЕС системы датчиков, радаров и средств перехвата беспилотников. Несмотря на активное обсуждение этой инициативы в прошлом году, практическая реализация проекта остается ограниченной из-за финансовых, технических и юридических проблем.

Еще одной проблемой остается Rail Baltica — железнодорожный проект, который должен соединить страны Балтии с Польшей и остальной частью ЕС. Его рассматривают не только как транспортный, но и как стратегический военный коридор, необходимый для быстрого переброса войск и техники НАТО в регион. Однако реализация проекта задерживается.

Особое значение имеет район Сувалькского коридора — узкого участка между Польшей и Литвой, расположенного между Беларусью и российским Калининградским анклавом. Военные стратеги считают, что в случае масштабного конфликта Россия может попытаться перерезать этот коридор.

Литва уже приступила к подготовке к созданию нового военного полигона вблизи деревни Капчямиестис. Там планируется обеспечить возможность одновременных учений до 4 тысяч литовских военных и военнослужащих стран НАТО.

Оборонительные меры также усиливаются на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью — там возводят заборы, укрепления и рвы, которые должны препятствовать как возможному военному проникновению, так и нелегальному пересечению границы.

В то же время бывший командующий Вооружёнными силами Литвы Валдас Туткус усомнился в достаточности нынешних мер, отметив, что современная война всё меньше зависит от танков.

"Мы закупаем 1000 грузовиков. Мы строим оборонительную линию, хотя хорошо понимаем, что современная война не ведётся с помощью танков", – сказал он изданию "Current Time".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что визит директора ЦРУ в Москву не повлиял на оценку военной угрозы со стороны России для стран Балтии. И хотя на данный момент непосредственной угрозы вторжения со стороны РФ нет, риски диверсий, кибератак и других гибридных операций сохраняются.

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