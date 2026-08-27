"Меня не беспокоит угроза нападения России на страны НАТО": Трамп продолжает настаивать на своей версии визита директора ЦРУ в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит нападение России на страны НАТО. Так он ответил на озабоченность союзников по поводу тайного визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. В Альянсе считают, что Ретклифф ездил в страну-агрессора, чтобы предостеречь Кремль от провокаций против стран НАТО.

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Об этом сообщило издание Axios по итогам телефонного разговора журналистов издания с Дональдом Трампом в четверг, 27 августа. Американский президент опроверг, что Ретклифф во время поездки передавал Москве предупреждение.

Что Трамп сказал об угрозе для НАТО

Отвечая на вопрос о возможной российской провокации или нападении на страны НАТО, Трамп заявил, что его это "совсем не беспокоит".

"Я совершенно не обеспокоен… проблемы нет", — сказал президент США.

По словам Трампа, Россия не будет нападать на территорию Североатлантического альянса. Позже , уже во время общения с журналистами, его во второй раз спросили, передавали ли Соединенные Штаты Владимиру Путину предупреждение о возможных нападениях на страны НАТО.

Трамп не захотел прямо отвечать на этот вопрос, однако заявил: "Путин не собирается нападать на территорию НАТО".

Его позиция прозвучала на фоне растущего беспокойства среди европейских союзников США. Лидеры Европы публично предупредили, что Москва может попытаться проверить готовность Альянса защищать своих членов, в частности с помощью ограниченного нападения или других военных провокаций.

Трамп опроверг, что Ретклифф предупреждал Москву

Отдельно американский президент прокомментировал недавний визит директора Центрального разведывательного управления Джона Ретклиффа в Москву.

По словам американского президента, глава ЦРУ встречался со своим российским коллегой — директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Он охарактеризовал поездку директора ЦРУ как "обычное рабочее дело" и заявил, что не видит в ней ничего необычного.

"Ретклифф встречается со своим российским коллегой раз в шесть месяцев или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких сообщений не было, и ничего необычного не происходило", — сказал президент США.

Таким образом, Трамп фактически опроверг сообщения о том, что Соединенные Штаты могли использовать визит Ретклиффа для сдерживания России от потенциальных действий против стран НАТО.

В России поддержали Трампа и подтвердили его версию

Сергей Нарышкин в четверг подтвердил факт встречи с Ретклиффом во время его визита в Москву.

По словам главы российской внешней разведки, переговоры были "обычной частью их работы" и "ничего чрезвычайного" во время встречи не произошло.

Нарышкин заявил, что стороны обсуждали "вопросы разведки". Других подробностей переговоров он не раскрыл.

Напомним, ранее сообщалось, что во время своего визита в Москву директор ЦРУ Джон Ретклифф предупредил Кремль о недопустимости эскалации конфликта со странами НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне во время общения с журналистами Трамп также отверг предположение, что визит Ретклиффа касался возможных действий России против НАТО, санкций против Ирана или возможного нападения РФ на Великобританию. Он также опроверг ряд других возможных причин визита, но при этом не уточнил, какие именно вопросы обсуждал директор ЦРУ во время пребывания в Москве.