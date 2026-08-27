"Риски никуда не исчезают": президент Латвии отметил, что визит директора ЦРУ в Москву не повлиял на ситуацию в регионе

Визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Ретклиффа в Москву не повлиял на оценку военной угрозы со стороны России для стран Балтии. И хотя на данный момент непосредственной угрозы вторжения РФ нет, риски диверсий, кибератак и других гибридных операций сохраняются.

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Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич, сообщает Jauns.lv. Он подчеркнул, что Латвия вместе с другими странами НАТО и Европейского Союза регулярно сталкивается с гибридными угрозами со стороны РФ.

Угроза со стороны России никуда не исчезла

Напомним, ранее сообщалось, что во время своего визита в Москву директор ЦРУ Джон Ретклифф предупредил Кремль о недопустимости эскалации конфликта со странами НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

По словам Ринкевича, оценка военной ситуации в регионе после визита Ретклиффа в РФ не изменилась.

Он подчеркнул, что непосредственной угрозы российского вторжения сейчас нет. В то же время, по его словам, это не означает отсутствия других угроз.

Латвия, другие государства НАТО и страны ЕС уже регулярно сталкиваются с диверсиями, кибератаками и различными гибридными операциями со стороны Москвы.

Для их предотвращения латвийские органы внутренних дел, Национальные вооруженные силы и союзники по НАТО принимают соответствующие меры.

"Мы высоко оцениваем политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в частности США, направленные на укрепление региональной безопасности", – отметил Ринкевич.

В Латвии готовят чрезвычайные меры на восточной границе

На фоне рисков для безопасности Министерство климата и энергетики Латвии передало на согласование проект распоряжения Кабинета министров об объявлении чрезвычайной ситуации на восточной границе страны.

Документ предусматривает введение до 1 декабря чрезвычайной ситуации в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства.

Министерство объясняет необходимость такого решения риском эскалации военных действий со стороны России, а также случаями обнаружения беспилотников и других неопознанных объектов в воздушном пространстве Латвии или вблизи государственной границы.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 августа директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф приезжал в Москву, чтобы предупредить Кремль о последствиях агрессии против стран НАТО. Он предостерег российских чиновников от эскалации конфликта с союзниками США, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой. Также глава ЦРУ затронул тему военной помощи России Ирану.

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