«Мы находимся в постоянном контакте с руководством ЦРУ»: Туск предупредил о подготовке России к эскалации

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о признаках серьезной подготовки России к эскалации напряженности. Во время встречи с участниками "Кампус Польша будущего" в Ольштине он подчеркнул, что ближайшие 7–8 месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

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Об этом Туск заявил во время публичной встречи в Ольштине, передает корреспондент Укринформа. Польского премьера также спросили о недавнем визите директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Постоянный контакт

Туск отметил, что Польша находится в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому информация об активности Ретклиффа не стала для польских властей неожиданностью.

"Мы находимся в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому нас не удивляют никакие сведения о действиях и мерах, которые предпринимает глава ЦРУ", – заявил польский премьер.

В то же время Туск подчеркнул, что в вопросах безопасности часть информации должна оставаться конфиденциальной. Однако, по его словам, это не означает, что общество нужно лишать информации о важнейших угрозах.

Сигналы эскалации

По словам Туска, речь идет уже не только о поездке директора ЦРУ в Москву. В течение последних недель, отметил польский премьер,появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации.

"Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности – как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны стать ключевыми", – заявил Туск.

Ранее Дональд Туск заявлял, что поддержка Украины в войне против России напрямую связана с безопасностью Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что во время своего визита в Москву директор ЦРУ Джон Ретклифф предупредил Кремль о недопустимости эскалации конфликта со странами НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне во время общения с журналистами Трамп также отверг предположение, что визит Ретклиффа касался возможных действий России против НАТО, санкций против Ирана или возможного нападения РФ на Великобританию. Он также опроверг ряд других возможных причин визита, но при этом не уточнил, какие именно вопросы обсуждал директор ЦРУ во время пребывания в Москве.

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