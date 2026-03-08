'Это промах': Сикорский отреагировал на задержание Венгрией украинских инкассаторов

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии, которое вызвало международный резонанс, стало предметом критики со стороны Польши. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что этот инцидент был частью политической избирательной кампании с акцентом на враждебность к Украине.

Видео дня

По его словам, ситуация свидетельствует о серьезных проблемах во взаимоотношениях Будапешта и Киева. Об этом он заявил в субботу в Варшаве.

Сикорский подчеркнул, что не желает вдаваться в детали инцидента, но полностью доверяет украинскому коллеге Андрею Сибизи. По его словам, задержание касалось регулярной перевозки средств в государственный украинский банк.

Министр отметил, что быстрое освобождение украинских инкассаторов свидетельствует о том, что инцидент был промахом и имел политический характер.

"В конце концов, то, что этих лиц уже освободила венгерская власть, свидетельствовало бы о том, что это был промах и, вероятно, элемент политической избирательной кампании, главной темой которой, к сожалению, стала враждебность к Украине с венгерской стороны. И эта враждебность, как мы знаем, к сожалению, не только пропагандистская, но и реальная", – отметил глава польской дипломатии.

Сикорский также напомнил, что Венгрия в течение многих лет блокирует выплаты из европейского бюджета в пользу вооруженных сил стран-членов ЕС, в частности около 2 миллиардов злотых на модернизацию польской армии. Кроме того, Будапешт заблокировал 20-й пакет санкций ЕС против России.

Министр отметил, что его шокирует отношение венгерского правительства, которое, по его словам, "имеет больше симпатии к агрессору, чем к жертве агрессии", несмотря на то, что сама Венгрия в свое время подверглась вторжению.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан пригрозил украинской власти силой восстановить работу нефтепровода "Дружба" в Украине, отметив, что для этого он имеет"политические и финансовые инструменты". Глава правительства страны подчеркнул, что это"четкое сообщение" украинскому правительству.

В Венгрии российские пропагандисты запустили волну дезинформации, используя фейковые изображения украинских инкассаторов. Фото, созданные искусственным интеллектом, активно распространялись в соцсетях, набирая десятки тысяч реакций от ботов. Кампания направлена на дискредитацию Украины и влияние на общественное мнение в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!