В Венгрии пропаганда РФ разгоняет фейки об украинских инкассаторах: фото создал ИИ

В Венгрии российские пропагандисты запустили волну дезинформации, используя фейковые изображения украинских инкассаторов. Фото, созданные искусственным интеллектом, активно распространялись в соцсетях, набирая десятки тысяч реакций от ботов.

Кампания направлена на дискредитацию Украины и влияние на общественное мнение в регионе. Об этом сообщает Vastagbőr.

В частности, венгерский таблоид Ripost, связанный с партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", опубликовал искусственно сгенерированные изображения для дискредитации Украины.

Фактчекеры отмечают, что обычно посты Ripost набирают 10–200 реакций, однако в случае с фейками об инкассаторах было зафиксировано 56 тысяч реакций, 99% из которых – боты. Большинство аккаунтов имели румынские и молдавские имена, что свидетельствует о повторном использовании фейковых профилей, созданных для влияния на выборы в Молдове.

Журналисты-расследователи и европейские службы безопасности установили, что Владимир Путин поручил Сергею Кириенко, первому заместителю главы администрации РФ, контролировать вмешательство России в парламентские выборы в Венгрии в апреле, чтобы обеспечить победу Орбана.

Кириенко ранее организовывал вмешательство в президентские выборы Молдовы 2024 года, используя сети троллей, покупку голосов и местных активистов.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан пригрозил украинским властям силой возобновить работу нефтепровода "Дружба" в Украине, подчеркнув, что для этого он имеет"политические и финансовые инструменты". Глава правительства страны подчеркнул, что это"четкое сообщение" украинскому правительству.

