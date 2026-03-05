'Не будет никакого компромисса': Орбан пригрозил 'силой прорвать украинскую нефтяную блокаду'. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил украинским властям силой возобновить работу нефтепровода "Дружба" в Украине. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что для этого он имеет"политические и финансовые инструменты".

Соответствующее видео со своего выступления он опубликовал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что это"четкое сообщение" украинскому правительству.

"Мы победим, и мы победим силой. У нас есть политические и финансовые инструменты, и с их помощью мы давить на них (украинское правительство — ред.), чтобы они безоговорочно и как можно скорее снова открыли нефтепровод "Дружба", — заявил Орбан на опубликованных кадрах.

Глава венгерского правительства также подчеркнул, что он не будет заключать никаких соглашений, а Будапешт не пойдет ни на один компромисс.

"Мы их победим. Мы прорвем нефтяную блокаду. Мы заставим украинцев возобновить поставки. Мы достигнем этого не через соглашение, не через договоренность, не через компромисс, а через силу", — резюмировал он.

Скандал из-за нефтепровода "Дружба"

По сообщению "Укртранснафты", нефтепровод "Дружба повредили 27-го января, в результате целенаправленной российской атаки. После этого Украина прекратила транспортировку нефти через "Дружбу". На восстановлении работы нефтепровода категорически настаивают Венгрия и Словакия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушение нефтепровода является следствием действий России, а не Украины. По его словам, Киев неоднократно восстанавливал поврежденную инфраструктуру, однако она снова подвергалась атакам.

Напомним, ранее Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского немедленно возобновить работу "Дружбы", обвинив Киев в попытке повлиять на будущие выборы в стране и навредить энергобезопасности страны, добавив, что в течение четырех лет глава государства "не может принять позицию суверенного венгерского правительства и венгерского народа относительно войны России и Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехать в Украину для обсуждения вопросов, связанных с нефтепроводом. Ранее глава словацкого правительства заявлял, что готов встретиться, но предложил провести ее на территории третьего государства.

