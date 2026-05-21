'Это признак слабости': Каллас резко ответила на угрозы Москвы странам Балтии

Все угрозы Кремля странам НАТО и, в частности, странам Балтии, являются "признаком слабости", потому что Москва сейчас проигрывает в войне против Украины и пытается напугать другие государства, чтобы они уменьшили помощь украинцам. Соответственно, таким странам надо "действовать наоборот", то есть увеличить поддержку Украины.

Видео дня

Так высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас прокомментировала последние угрозы Москвы странам Балтии. Эти угрозы касались якобы разрешения украинских партнеров на использование воздушного пространства для ударов вглубь РФ.

Что сказала Каллас

"Утверждение о том, что страны Балтии позволяют Украине использовать их воздушное пространство, – это полная чушь, и Россия это знает. Угрозы Москвы против стран Балтии – это не признак силы, а признак слабости. Россия терпит неудачи на поле боя в Украине и пытается запугать нас, чтобы мы уменьшили нашу поддержку Украины. Поэтому правильный ответ – действовать наоборот: увеличить нашу поддержку Украине и еще больше усилить оборону Европы", – отметила Кая Каллас в сети.

Европейские пользователи интернета в своих комментариях слов главного дипломата ЕС удивлены. Они не могут понять, почему это Россия для ударов по Украине может использовать чужое воздушное пространство (например, Беларуси), а Украина – не может?

О чем речь

Слова высокой представительницы ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности являются ответом на угрозы, обнародованные представителем России в ООН Василием Небензей.

А именно: российский "дипломат" заявил о якобы подготовке ударов украинских беспилотников с территории Латвии и других стран Балтии.

Причем говоря об этом, Небензя пригрозил, что членство в НАТО якобы не защитит страны Балтии от ответных ударов.

Что говорят в НАТО

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте, говоря о появлении украинских дальнобойных дронов-камикадзе в воздушном пространстве Европейского Союза, прямо отметил, что такого бы никогда не произошло, если бы Россия не начала войну против Украины.

"Это именно то, к чему мы планировали и готовились. Спокойный, решительный и пропорциональный ответ на эти вторжения дронов. А если дроны поступают из Украины, то они туда попали не потому, что Украина умышленно хотела отправить дрон в Латвию, Литву или Эстонию. Они туда попали из-за безрассудного, незаконного, полномасштабного нападения России в 2022 году", – в частности, сказал он.

Что предшествовало

Утром 7 мая в нефтехранилище на территории латвийского Резекне врезались два беспилотника, которые прилетели со стороны России. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что дроны были украинскими и потеряли управление из-за вражеских средств радиоэлектронной борьбы, "которые намеренно отвлекают украинские дроны от их целей в России".

В то же время 19 апреля Эстония впервые применила оружие против беспилотника, который нарушил ее воздушное пространство. Впоследствии министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что над территорией Эстонии был сбит украинский беспилотник, а ранее официальный Таллинн попросил Киев улучшить работу над дронами.

А в Литве вечером в воскресенье, 17 мая, нашли беспилотник, который упал в селе Утенского района.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Литве 20 мая объявляли воздушную тревогу из-за подозрительного дрона. Он приближался к границе страны со стороны Беларуси, из-за этого в небо поднимали авиацию, самолеты патрулировали воздушное пространство в Балтийском регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!