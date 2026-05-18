В Литве нашли беспилотник, который не зафиксировали радары: что известно об инциденте

В Литве вечером в воскресенье обнаружили беспилотник, упавший в селе Утенского района. Речь идет, по официальным данным, о боевом дроне, он, вероятно, является украинским.Сейчас силовики и чрезвычайники собирают все фрагменты БпЛА, инцидент станет эпизодом расследования военных преступлений России в Украине, которое началось в 2022 году. Подробности сообщает издание LRT.

Что известно об инциденте

Видео дня

Сообщение о дроне, упавшем на территории Утенского района, поступило в Национальный центр управления кризисными ситуациями (NKVC) в воскресенье около 19:00. Его фрагменты обнаружили в поле в селе Самане Утенского района.

На место находки сразу отправились работники экстренных служб: полицейские, саперы, медики.

"Похоже, что это украинский беспилотник, сейчас рассматривается несколько модификаций, но мы достигли этапа, когда должны руководствоваться не предположениями, а фактами, и все детали операции, которые мы сможем собрать, помогут нам сегодня определиться и точно сказать, что это за беспилотник, и, скорее всего, помогут определить все другие параметры", – заявил в эфире LRT RADIO руководитель NKVC Вильмантас Виткаускас.

Он отметил, что поиски обломков дрона пришлось прерывать на ночь. Место находки охраняли местные полицейские.

Утром в понедельник операция была возобновлена. К поискам фрагментов дрона привлечены саперы из группы борьбы с терроризмом "Aras".

"Цель этой операции — собрать все обломки, все компоненты, которые помогли бы нам определить траекторию полета, направление, цели и другие параметры этого беспилотника... Опасно (искать обломки – BNS) в темноте, теперь, когда светает, офицеры быстро определят все возможные места, будут исследовать их и успешно соберут все обломки, упавшие на землю", – объяснил Виткаускас.

На момент, когда он делал заявление, взрывную часть дрона найти не удалось, что вызвало сомнения в том, что он вообще был снаряжен взрывчаткой.

"Нигде не было ни одной записи о взрыве – ни в сообщениях жителей, ни во время проверки, похоже, взрывчатки не было", – сказал руководитель NKVC.

В то же время он отметил, что литовские радары не фиксировали беспилотника в воздушном пространстве страны.

"Самый важный вопрос — как дрон попал в Литву, на какой высоте он летел и какие пробелы в нашем обнаружении", — добавил он.

"Инцидент расследуется в рамках досудебного расследования военных преступлений в Украине", – заявила представительница Генеральной прокуратуры Литвы Елена Мартинонене.

Как часть досудебного расследования военных преступлений в Украине, начатого в 2022 году, также расследуются другие инциденты, связанные с проникновением беспилотников, произошедшие в Литве.

Лаура Гайвене, старейшина Судейкяйского староства, в которое входит село Самане, заявила, что вблизи места падения дронов люди не живут.

"Там поля, село Самане очень маленькое, вокруг нет никаких жителей. Представьте себе – поле. Сейчас, насколько я знаю, говорят, что оно ограждено", – рассказала она.

Не первый случай

Инциденты с дронами в Литве происходят не впервые.

В марте 2026 года украинский военный БпЛА разбился на озере Лависос в Варенском районе, вблизи границы с Беларусью. По данным литовских властей, он имел целью атаковать Россию, но залетел в Литву из-за влияния российских средств РЭБ.

Также, добавляет LRT, подобные инциденты в последние месяцы случаются все чаще в регионе Балтийского моря.

Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе предостерег "враждующие стороны в Европе" от использования территории страны для ударов беспилотников. Такие действия Литва будет квалифицировать как грубое нарушение суверенитета и международного права.

"Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что такое строгое предупреждение Литвы связано с подозрениями относительно того, что территория страны может быть намеренно использована для авиаударов в будущем", – указано в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Науседа призвал к санкциям против "Росатома" из-за оккупации ЗАЭС: действия страны-агрессора, напомнил он, несут угрозу для всего мира.

Также глава государства призвал Европу усилить санкции против России и Беларуси, в частности, ввести ограничения против крупнейших нефтяных и газовых компаний РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!