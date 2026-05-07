В Латвии разбились два беспилотника, которые залетели с территории России: один упал возле нефтехранилища. Видео

Утром 7 мая Военно-воздушные силы Латвии зафиксировали вход беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны. БПЛА залетели на территорию Латвии со стороны России.

Два беспилотника потерпели крушение в Латгале. Об этом сообщает новостной портал LSM.

Подробности инцидента

Национальные вооруженные силы подтвердили, что место падения одного беспилотника установлено, место крушения второго – пока не опознано. Рано утром в четверг была объявлена ​​угроза воздушному пространству в Балвинском, Лудзском и Резекнском районах. В 8:20 утра Национальные вооруженные силы сообщили, что угроза воздушному пространству устранена.

Жителям этих регионов настоятельно рекомендовали укрыться в помещениях, закрыть окна и двери, а если они заметят низколетящий, подозрительный или опасный объект, им не следует приближаться к нему.

"Пока продолжается агрессия России в Украине, повторение подобных инцидентов, когда иностранный беспилотный летательный аппарат входит в воздушное пространство Латвии или приближается к нему, возможно", – заявили Национальные вооруженные силы Латвии.

Эхо российской агрессии

Жители Резекне слышали звуки дронов и самолетов еще до получения предупреждения по сотовой связи и были в недоумении относительно произошедшего.

Представитель ВВС Марис Тутинс сообщил Латвийскому радио, что в течение ночи армия получила несколько сигналов о возможном проникновении дронов в воздушное пространство Латвии, и на этот раз эти сигналы подтвердились.

Министр обороны Андрис Спрудс и министр внутренних дел Рихардс Козловскис направляются в Резекненский район для изучения подробностей инцидента.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что российская агрессия против Украины имеет последствия для всего региона. Он подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать себя и наносить удары по целям в российском регионе.

"По всей видимости, это беспилотники, нацеленные на цели в России с украинской стороны. Но это лишь предположения, информацию необходимо уточнить", – подчеркнул министр.

БПЛА упали возле нефтехранилища

Заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис сообщил, что правоохранители возбудили уголовное дело по данному инциденту. Также он подчеркнул, что на территории нефтехранилища были обнаружены обломки беспилотника.

В свою очередь Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что около на экстренный номер поступило несколько звонков о возможном пожаре на нефтехранилище в Резекне. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что открытого сжигания больше не происходит, но ведутся работы по охлаждению одного из резервуаров.

Как сообщила компания VUGD, при осмотре нефтяных месторождений с помощью тепловизионной камеры повышенная температура обнаружена не была.

Напомним, финские военные не пытались перехватить беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны. Инцидент произошел вблизи восточной части Финского залива, недалеко от границы с Россией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 3 мая украинские беспилотники нанесли массированный удар по Ленинградской области. Целью атаки в очередной раз стал крупнейший нефтеналивной порт РФ в Балтийском море.

