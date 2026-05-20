Виновата Россия: Рютте озвучил позицию НАТО относительно украинских дронов на территории стран Балтии. Видео

Североатлантический Альянс отреагировал на появление украинских дальнобойных дронов-камикадзе в воздушном пространстве Европейского Союза. Там заявили, что такого бы никогда не произошло, если бы Россия не начала войну против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своей пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, в этом виновата только Россия.

"Это именно то, к чему мы планировали и готовились. Спокойный, решительный и пропорциональный ответ на эти вторжения дронов. А если дроны поступают из Украины, то они туда попали не потому, что Украина умышленно хотела отправить дрон в Латвию, Литву или Эстонию. Они туда попали из-за безрассудного, незаконного, полномасштабного нападения России в 2022 году", – сказал Рютте.

Он напомнил, что беспилотник над Эстонией был сбит румынским истребителем F-16 из миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. В то же время, является ли пропорциональным использование истребителей для сбивания дронов, генсек Альянса отметил, что каждое такое решение зависит от ситуации.

В то же время Рютте отметил, что в оборонную программу "Восточная стража" входит изучение украинского опыта в войне дронов против России, и учет его в системах, моделях и подходах НАТО.

"Мы должны осознавать тот факт, что характер ведения боевых действий изменился, и Украина демонстрирует это ежедневно", – отметил генсек Альянса.

Что предшествовало

Утром 7 мая в нефтехранилище на территории латвийского Резекне врезались два беспилотника, которые прилетели со стороны России. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что дроны были украинскими и потеряли управление из-за вражеских средств радиоэлектронной борьбы, "которые намеренно отвлекают украинские дроны от их целей в России".

В то же время 19 апреля Эстония впервые применила оружие против беспилотника, который нарушил ее воздушное пространство. Впоследствии министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что над территорией Эстонии был сбит украинский беспилотник, а ранее официальный Таллинн попросил Киев улучшить работу над дронами. А в Литве вечером в воскресенье, 17 мая, нашли беспилотник, который упал в селе Утенского района.

Как сообщал OBOZ.UA, в Литве утром, 20 мая, объявляли воздушную тревогу из-за подозрительного дрона. Он приближался к границе страны со стороны Беларуси, из-за этого в небо поднимали авиацию, самолеты патрулировали воздушное пространство в Балтийском регионе.

