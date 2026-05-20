'Делаем превентивные шаги': Зеленский рассказал, откуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает возможность новых атак на северные регионы Украины с направления Беларуси и Брянской области РФ. В ответ Киев уже усиливает оборону и готовит превентивные шаги в отношении потенциальных угроз.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Угроза со стороны Беларуси

По словам Зеленского, во время заседания Ставки военные, представители разведки, Служба безопасности Украины и МИД детально анализировали ситуацию на направлении Беларусь – Брянская область РФ.

"Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину – против северных регионов, наше Черниговско-Киевское направление", – заявил президент.

Он подчеркнул, что украинская сторона уже работает над усилением защиты на этом направлении.

Украина готовит превентивные меры

Зеленский сообщил, что соответствующие поручения уже получило военное командование.

Кроме того, по его словам, Украина принимает превентивные меры не только в отношении Беларуси, но и в отношении отдельных регионов России, откуда может поступать угроза.

"Отдельно также мы делаем превентивные шаги как по Беларуси, так и по определенным частям России, откуда есть угроза", – отметил глава государства.

В то же время подробности этих действий президент не раскрыл.

Зеленский призвал усилить дипломатическое давление на Минск

Президент также заявил, что ожидает максимально активной работы от Министерства иностранных дел Украины в вопросе взаимодействия с Беларусью и международными партнерами.

По его словам, необходимо усиливать дипломатическое давление и координацию с союзниками.

"Честно говоря, надоело уже, что постоянно есть такая угроза для Украины, что россияне в какой-то момент могут втянуть Беларусь в расширение войны", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что белорусское руководство должно осознавать последствия возможного втягивания страны в войну против Украины.

"Там должны понимать: последствия для них будут и будут значительными", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что украинская разведка получила дополнительные непубличные задачи по отслеживанию этой угрозы.

О чем еще говорил Президент:

Зеленский отметил удары по российской нефтяной инфраструктуре

Отдельно в обращении президент поблагодарил украинских военных за новые дальнобойные удары по территории РФ.

По словам Зеленского, в начале суток украинские Силы беспилотных систем поразили объект нефтеперерабатывающей инфраструктуры в российском городе Кстово, который расположен почти в 800 километрах от государственной границы Украины.

"Поражение подтверждено. В целом план нашей дальнобойности на май выполняется более-менее полно", — заявил президент.

Он отметил, что ключевыми целями для Украины остаются российские нефтеперерабатывающие заводы, хранилища топлива и другая инфраструктура, которая обеспечивает нефтяные доходы РФ.

Украина ожидает открытия кластеров в переговорах с ЕС

Также Зеленский сообщил об активной коммуникации с европейскими партнерами.

По его словам, Киев получает сигналы о приближении открытия переговорных кластеров в процессе вступления Украины в Европейский Союз.

"Украина выполнила все, что нужно было для этого прогресса", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент заявил, что Украина уже в ближайшие недели ожидает первые транши в рамках новой программы европейской поддержки объемом 90 миллиардов евро.

Киев обсуждает санкции с Британией

Отдельное внимание в обращении Зеленский уделил санкционной политике в отношении России.

Президент сообщил, что украинская сторона провела консультации с Великобританией относительно санкционного давления на Москву.

По его словам, этот вопрос является "очень чувствительным" и активно обсуждается в медиа и политических кругах.

"Санкции – как наши дальнобойные, так и экономические и политические ограничения от партнеров – это то, что наиболее эффективно влияет на Россию", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина ожидает продолжения двусторонних переговоров с Лондоном уже на этой неделе.

Украина ведет переговоры с США по безопасности и дипломатии

Президент также сообщил о "хороших контактах" украинской команды с американской стороной.

По словам Зеленского, стороны обсуждали вопросы сотрудничества в сфере безопасности и дипломатических контактов в отношении России.

Он заявил, что Киев рассчитывает на восстановление содержательной трехсторонней коммуникации с участием европейских партнеров.

"Мы со своей стороны готовы к таким ответным шагам. Я рассчитываю, что партнеры тоже будут готовы и что россияне не будут прятаться", – подытожил президент.