Россия на Совбезе ООН озвучила фейк и пригрозила Латвии дронами: как отреагировали в США

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности ООН 19 мая повторил фейки о якобы подготовке ударов украинских беспилотников с территории Латвии и других стран Балтии. Также российский дипломат пригрозил, что членство в НАТО якобы не защитит страны Балтии от ответных ударов.

Информацию о выступлении Небензи обнародовало РБК-Украина. Издание сослалось на заявление российского представителя во время заседания Совбеза ООН. Сам Небензя в своей речи упомянул заявления Службы внешней разведки РФ, которые ранее уже официально опровергли Украина и Латвия.

После заявлений России слово взяла представительница Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес. Она заявила, что Москва в очередной раз распространяет дезинформацию и ложь.

Реакция Латвии

"Это чистая выдумка и чистая ложь, и я не буду злоупотреблять временем членов Совета, чтобы подробно опровергнуть эту ложь. Вы получите это письменно", – подчеркнула дипломат.

По словам Павлюты-Десландес, такие заявления Кремля свидетельствуют об "отчаянии и слабости" России. Она также отметила, что подобные обвинения Москва уже озвучивала в адрес других государств во время предыдущих заседаний Совета безопасности.

"Мы видели подобную ложь, направленную против других членов этого Совета на предыдущих заседаниях. Поэтому для меня большая честь, что сегодня моя страна получила такое внимание", – сказала представительница Латвии.

Позиция Вашингтона

После выступления латвийского дипломата слово взяла заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Она отреагировала на угрозы России в адрес Латвии и подчеркнула, что Вашингтон выполняет свои союзнические обязательства в рамках НАТО.

"Угрозам в адрес члена Совета нет места. Соединенные Штаты выполняют все свои обязательства в рамках НАТО", – заявила Брюс.

Заседание Совбеза ООН состоялось на фоне очередных информационных заявлений Москвы в отношении стран Балтии. Украина и Латвия ранее уже опровергали утверждения России о якобы подготовке атак с территории государств Балтии.

Как писал OBOZ.UA:

– В нефтехранилище на территории города Резекне (Латвия) утром 7 мая врезались два беспилотника, которые прилетели со стороны Российской Федерации. 10-го числа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что дроны были украинскими и потеряли управление из-за вражеских средств радиоэлектронной борьбы, "которые намеренно отвлекают украинские дроны от их целей в России".

– 24 марта в Латвии произошел похожий случай. Дрон из России залетел и взорвался на территории страны, не вызвав разрушений.

