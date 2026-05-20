ЕС принял Меморандум о выделении 90 млрд евро Украине: какие требования выдвинули

Европейский Союз (ЕС) официально согласовал Меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой программе для Украины на 90 млрд евро. Первый транш в 3,2 млрд евро может поступить уже до конца второго квартала 2026 года, но для этого нужно обновить Таможенный кодекс, ввести "налог на OLX" и обновить стратегию для госинвестиций.

Как сообщили в Европейской комиссии, от имени ЕС документ подписал еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис. Меморандум официально фиксирует правила и условия, по которым Украина будет получать помощь от Европы.

Какие условия выставил ЕС

Меморандум содержит четкий перечень требований, которые Украина обязана выполнять перед получением каждого следующего денежного перевода. Базовый пакет условий остается неизменным: соблюдение демократических норм, верховенства права и реальная борьба с коррупцией.

Кроме того, делается весомый акцент на финансах и налогах. Все политические требования Брюсселя разделили на три главных столпа:

Мобилизация доходов: государство должно научиться эффективнее собирать деньги внутри страны. Эффективность расходов: каждая европомощь должна расходоваться прозрачно и с максимальной пользой. Управление государственными финансами: реформа финансового контроля и таможни.

Чтобы получить первые 3,2 миллиарда евро, Украине придется сделать три конкретных шага:

ввести налоги для доходов, которые люди получают через цифровые платформы (например, через OLX и Rozetka);

разработать новые стратегии для государственных инвестиций;

обновить Таможенный кодекс.

"С сегодняшним подписанием мы движемся в правильном направлении и продвигаемся к первому траншу займа в поддержку Украины. Эта поддержка укрепит устойчивость экономики Украины, увеличит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией. Она связана с четкими условиями реформ и еще раз подтверждает непоколебимое обязательство ЕС поддерживать Украину столько, сколько нужно", – заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Что дальше

Следующий шаг должна сделать Украина – чтобы деньги поступили, меморандум должен быть подписан украинским правительством и ратифицирован Верховной Радой .

. После этого в ЕС обещают максимально быстро перечислить первый транш.

Предыстория

Еще в 2025 году на декабрьском саммите Совета Евросоюза было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе).

В январе Европарламент одобрил предоставление указанного кредита. Но Венгрия заблокировала это решение, даже несмотря на то, что не участвует в помощи Украине. Поводом стало то, что российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть через Украину поставляется в Венгрию и Словакию.

23 апреля Совет Европейского Союза окончательно одобрил кредит Украине на 90 млрд евро. Это стало возможным после того, как накануне Венгрия сняла вето, и послы ЕС смогли прийти к принципиальному письменному согласию о выделении денег для Украины. Будапешт пошел на уступки после перезапуска Украиной нефтепровода "Дружба" и возобновления поступлений в страну российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский ожидает, что деньги от Евросоюза начнут поступать до конца мая или начала июня. Деньги будут потрачены и внутреннее производство украинского оружия, и поставки оружия от партнеров, а также социальную поддержку населения.

