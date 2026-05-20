Застрял на уровне 15 этажа: в Одессе из стены дома изъяли российский беспилотник. Фото

В Одессе правоохранители вместе со специалистами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 20 мая провели спецоперацию по изъятию вражеского дрона из стены многоэтажки. Российский беспилотник застрял на уровне 15 этажа в стене 24-этажного жилого дома после ночной атаки захватчиков.

Об этом рассказали в Национальной полиции Одесской области. В ГСЧС добавили, что это была "уникальная, сверхсложная и без преувеличения ювелирная спецоперация".

Что произошло в Одессе

"Шахед" влетел в одесскую многоэтажку ночью 20 мая. Однако 50-килограммовая боевая часть дрона не сдетонировала и "продолжала представлять смертельную угрозу для жителей", рассказали правоохранители.

Спасатели уточнили, что спецоперация по извлечению дрона из стены началась утром, после отбоя воздушной тревоги. Они развернули коленчатый подъемник, способный достать до верхних этажей.

Спецоперацию проводил непосредственно глава управления взрывотехнической службы Нацполиции в Одесской области Михаил Берлинский. С помощью указанного подъемника он поднялся к дрону и "шаг за шагом вручную разрядил и изъял боевую часть беспилотника из разрушенной стены".

После того, как дрон обследовали химики, пиротехники ГСЧС загрузили его в специальный пиротехнический автомобиль (этот спецтранспорт "оборудован так, чтобы минимизировать любые риски во время транспортировки", пояснили спасатели).

Таким образом, благодаря действиям одесских полицейских и спасателей, угроза для дома полностью ликвидирована.

Удар по Одесской области

Как сообщал OBOZ.UA, всего в ночь на 20 мая российские оккупанты применили против Украины 155 средств воздушного нападения, в том числе одну баллистическую ракету "Искандер-М". Силы ПВО обезвредили 131 цель. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 20 локациях.

В результате атаки по Одессе повреждения получил жилой сектор, складские объекты, а также объект критической инфраструктуры города.

Спасатели города работали одновременно на нескольких локациях, ликвидируя последствия ударов. В одном из районов Одессы произошло разрушение одноэтажного жилого дома с последующим возгоранием, также было зафиксировано попадание БПЛА в 24-этажку.

Для ликвидации последствий этой атаки в Одесской области от ГСЧС привлекалось 86 спасателей, также четыре человека из Ассоциации добровольных пожарных Украины.

