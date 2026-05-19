Эстония впервые сбила дрон, который залетел в ее воздушное пространство: что известно

19 апреля Эстония впервые применила оружие против беспилотника, который нарушил ее воздушное пространство. Обстоятельства инцидента, по состоянию на момент публикации, выясняют военно-воздушные силы и полиция.

По состоянию на момент публикации, власти выясняют происхождение дрона и маршрут его движения. О случае, со ссылкой на заявление министра обороны Ханно Певкура, сообщило одно из местных медиа.

Министр обороны Ханно Певкур отметил, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны. После этого борт сбили силы обороны. По его словам, это первый случай, когда эстонские военные самостоятельно уничтожили дрон в собственном небе.

Предварительно чиновник предположил, что дрон мог иметь украинское происхождение и двигался в направлении целей на территории России.

Параллельно подобные предупреждения о возможной воздушной угрозе поступили жителям соседней Латвии. В восточных приграничных районах, в частности в Латгалии, жителям сообщили о потенциальной опасности. Впоследствии в небо поднимались истребители НАТО.

Напомним, в Литве вечером в воскресенье обнаружили беспилотник, упавший в селе Утенского района. Речь идет, по официальным данным, о боевом дроне, он, вероятно, является украинским.

Также OBOZ.UA сообщал, правительство Эстонии поддерживает право Украины бить по территории Российской Федерации. Но Таллинн ожидает, что Киев улучшит контроль над своими беспилотниками.

