СБУ проводит обыски в управлениях Нацполиции в ряде регионов: стало известно о задержании чиновников. Фото

Утром 20 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в управлениях Национальной полиции в ряде регионов. По результатам этих мероприятий были задержали высокопоставленные лица полиции.

Обыски прошли в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях. Информацию об этом OBOZ.UA подтвердили собственные источники.

Что известно о деле

В комментарии OBOZ.UA представители Нацполиции проинформирвоали, что обыски проходят в главках НПУ трех регионов по работникам полиции. Национальная полиция полностью способствует проведению всех необходимых действий.

По предварительной информации, в ходе следственный действий были задержаны несколько высокопоставленных чиновников при получении взятки. Всем объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что среди задержанных – руководство областных управлений полиции, а также помощник замминистра МВД. Однако по состоянию на 9:00 официальной информации о личностях задержанных ни в СБУ, ни в Национальной полиции пока не предоставили.

Новость дополняется…