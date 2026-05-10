Эстония поддерживает право Украины бить по территории РФ, но есть одна просьба: о чем идет речь

Правительство Эстонии поддерживает право Украины бить по территории Российской Федерации. Но Таллинн ожидает, что Киев улучшит контроль над своими беспилотниками.

Об этом пишет издание ERR. Отмечается, что после нескольких инцидентов с дронами Украина намерена направить своих экспертов в страны Балтии для усиления воздушной безопасности и уже связалась с посольством Эстонии по этому вопросу.

Издание напомнило, что с января 2026 года Украина неоднократно атаковала российские нефтяные объекты на побережье Балтийского моря, а несколько беспилотников оказались на территории Балтии и Финляндии, вероятно, из-за российских глушений.

В пятницу, 8 мая, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев "рассматривает" возможность направления украинских экспертов в регион после нарушения границы Латвии и попадания по меньшей мере одного беспилотника в хранилище топлива.

"Это непосредственно поможет усилить безопасность воздушного пространства наших друзей от любых типов инцидентов. Я был рад пообщаться со своим добрым другом и коллегой из Латвии. Мы тесно контактируем с Ригой относительно недавних инцидентов с дронами, и наши компетентные органы делятся информацией, чтобы выяснить, что произошло", – отметил Сибига.

Также украинские чиновники уже обсудили этот вопрос с Таллинном. Эстонское правительство, прежде всего, ожидает от Украины улучшения контроля над собственными беспилотниками.

"Конечно, все это нужно уточнить и разъяснить, что именно это означает и что они сами имели в виду. Мы очень быстро начнем этим заниматься сейчас. Самый простой способ для украинцев держать свои дроны подальше от нашей территории – это лучше контролировать их деятельность", – отметил министр обороны Эстонии Ганно Певкур.

Кроме того, министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что его правительство обеспокоено возможностью более серьезных аварий.

"Если они будут действовать очень близко к границам НАТО, то если Россия развернет ракетную систему или что-то подобное, что может оказаться на территории НАТО, Кремль на самом деле боится НАТО, и в таком случае РФ просто не хочет эскалации военного конфликта. В то же время, однако, опасно в другом смысле то, что Россия может взять под контроль украинские беспилотники и направить их к нам, куда-то, где также могут быть жертвы среди гражданского населения", – сказал Цахкна.

В Таллинне отмечают, что Украина не прекратит свои атаки на российские порты в Балтийском море. Поэтому подобных инцидентов с дронами в Эстонии будет очень трудно избежать.

"Понятно, что здесь должен быть определенный элемент взаимного сотрудничества и учета. По моему мнению, само эстонское государство должно решать этот вопрос проактивно, а не ждать, пока Украина выступит с какими-то собственными предложениями", – считает эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.

Стоит добавить, что министры обороны Эстонии и Украины в последний раз общались неделю назад, когда беспилотник ненадолго вошел в воздушное пространство Эстонии. Певкур сказал, что они пересмотрели все меры, которые уже обсуждались ранее.

"Возможно менять траекторию, возможно управлять полетами дронов с помощью так называемых встроенных в дроны систем автоматического уничтожения — если видно, что дрон отклоняется от своего курса, тогда можно уничтожить этот дрон дистанционно и автоматически", – сказал министр обороны Эстонии.

Что предшествовало

В марте 2026 года несколько дронов нарушили воздушное пространство Эстонии, один из них врезался в дымоход электростанции Аувере, расположенной в двух километрах от границы с Россией. Неделю спустя дрон разбился в Тартуском уезде. С тех пор обломки также выбросило на берег вдоль северного побережья.

Россия заявила, что страны Балтии позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для осуществления атак, что лидеры Латвии, Литвы и Эстонии неоднократно отрицали. Украина обвиняет Россию в умышленном направлении дронов в воздушное пространство Балтии.

Стоит отметить, что в апреле 2026 года Эстония, Латвия и Литва заявили, что не предоставляли свои территории или воздушное пространство Украине для осуществления ударов по территории России. Они назвали такие обвинения частью российской дезинформационной кампании.

Инциденты с попаданием украинских беспилотников на территорию Балтии

Напомним, что 7 мая утром в нефтехранилище на территории города Резекне (Латвия) врезался не один, а два неизвестных беспилотника. Выяснение всех обстоятельств инцидента продолжается.

Кроме того, во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Санкт-Петербурга в конце марта несколько дронов залетели на территорию стран Балтии и Финляндии. В Эстонии 31 марта 2026 года также нашли украинский беспилотник, который разбился.

По данным украинской стороны, инциденты с попаданием беспилотников на территорию Балтии могли быть случайными. В МИД Украины извинились перед партнерами и предположили, что дроны могли сбиться с курса под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига позже заявил, что Россия может намеренно менять траектории украинских беспилотников, чтобы те попадали в воздушное пространство других государств.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина никогда не направляла свои ударные беспилотники в сторону Эстонии, Латвии, Литвы или Финляндии. Зато Россия целенаправленно отклоняет украинские дроны в сторону стран Балтии и Финляндии для информационных провокаций.

