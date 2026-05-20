В Литве поднимали истребители НАТО из-за угрозы БПЛА вблизи границы с Беларусью: что известно

В Литве утром объявляли воздушную тревогу из-за подозрительного дрона. Он приближался к границе Литвы со стороны Беларуси, поэтому в небо поднимали авиацию, самолеты патрулировали воздушное пространство в Балтийском регионе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы. В Вооруженных силах Латвии также предостерегали население трех районов о возможной угрозе в воздухе.

Литва подняла в воздух самолеты из-за неизвестного дрона из Беларуси

Утром 20 мая в части Литвы объявляли воздушную тревогу. Причиной стал подозрительный дрон.

"Литва объявила воздушную тревогу в отдельных частях страны после обнаружения подозрительного дрона, который приближался к границе с Беларусью. Активно патрулирование воздушного пространства НАТО в Балтийском регионе", – сообщали в Министерстве обороны Литвы.

Как сообщает LRT, "Желтый" уровень угрозы объявляли в Игналинском, Утенском, Швянчонском и Зарасайском районах. Позже тревогу "красного" уровня объявили для Вильнюсского округа. В столице страны, Вильнюсе, граждан призвали спуститься в укрытия, а в части школ приостановили уроки. В укрытие, по данным литовских медиа, спускались президент страны Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас.

Также из-за угрозы атаки дронов приостанавливал работу аэропорт Вильнюса, временно не курсировали и поезда

По состоянию на 10:51 предупреждение об угрозе для Вильнюсского уезда было отменено. А через пять минут возобновил работу международный аэропорт. За время приостановки в аэропорт Риги было перенаправлено два рейса, на которые зарегистрировались 239 пассажиров.

К моменту отбоя тревоги в соцсетях уже активно курсировали слухи о возможном падении дрона в Вильнюсе или в других местах. Представитель литовской полиции Рамунас Матонис, пишет LRT, эти слухи опроверг: правоохранители, по его словам, не получали никаких сообщений о падении БпЛА или взрывах в Литве.

Об угрозе дронов заявляли также в Латвии

О "возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии" предостерегали жителей Лудзенского, Краславского и Резекненского краев в Национальных вооруженных силах Латвии.

"Вместе с союзниками НАТО мы постоянно мониторим воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу. Мы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив дополнительные подразделения. Пока продолжается агрессия России против Украины, повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или приближается иностранный беспилотный летательный аппарат, возможно", – указано в официальном заявлении, где название государства-агрессора, к слову, написали с маленькой буквы.

Латвийцев призвали находиться в помещениях с закрытыми окнами и дверями и с учетом правила двух стен.

В случае обнаружения подозрительного или опасного объекта граждане должны были звонить на линию 112

Инцидент с падением БпЛА будут расследовать в рамках производства о военных преступлениях России в Украине, которое началось в 2022 году.

