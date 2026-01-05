'Это наше полушарие': Госдеп США официально очертил геополитическую сферу интересов Трампа

В Государственном департаменте США подчеркнули, что Штаты стремятся не допустить превращения Западного полушария в безопасное место для наркоторговцев, иранских марионеток или враждебных режимов, которые угрожают их национальной безопасности. Президент Дональд Трамп "непоколебимо привержен" этому.

Видео дня

Об этом в понедельник, 5 января, заявил государственный секретарь Марко Рубио, комментируя на телевидении американскую операцию в Венесуэле, в рамках которой был задержан экс-диктатор Николас Мадуро. На странице Госдепа в Х также опубликовали постер с Трампом и подписью:

"Это НАШЕ полушарие, и президент Трамп не позволит, чтобы нашей безопасности угрожали".

Рубио заверил, что дни слабости прошли и США "применят все средства, чтобы искоренить эти угрозы с нашего заднего двора".

"Это Западное полушарие. Это место, где мы живем, и мы не позволим, чтобы Западное полушарие стало базой для действий врагов, конкурентов и соперников Соединенных Штатов", – сказал он.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне видели, как их противники по всему миру эксплуатируют и добывают ресурсы из Африки, из каждой другой страны.

"Они не сделают этого в Западном полушарии. Этого не произойдет при президенте Трампе. Ознакомьтесь с нашей стратегией национальной безопасности. Он серьезно к этому относится", – отметил чиновник.

Марко Рубио также заявил, что действия США в Венесуэле не требовали одобрения Конгресса, поскольку "это не было вторжением и это не длительная военная операция".

"Первые шаги заключаются в обеспечении национальных интересов Соединенных Штатов, а также в обеспечении выгод для народа Венесуэлы, и именно на этом мы сейчас сосредотачиваемся. Больше никакого наркотрафика. Больше никакого присутствия Ирана и "Хезболлы". Больше никакого использования нефтяной промышленности для обогащения всех наших противников по всему миру", – отметил он.

Напомним: ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не допустят превращения Венесуэлы в операционный хаб для Ирана, страны-агрессора РФ и Китая, а также ливанской террористической группировки "Хезболла" и кубинских спецслужб.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости контроля Вашингтона над Гренландией. Слова Трампа прозвучали на фоне резонансных событий в Южной Америке и активных обсуждений в его политической среде.

Он заявил, что остров имеет ключевое значение для национальной безопасности Соединенных Штатов, и все в Европе это осознают. По словам Трампа, акватория вокруг Гренландии якобы заполнена российскими и китайскими кораблями, что создает прямые риски для США и их союзников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!