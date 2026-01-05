'Они это знают': Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия. Видео

Президент США Дональд Трамп снова поднял тему Гренландии, заявив, что остров имеет ключевое значение для национальной безопасности Соединенных Штатов и все в Европе это осознают. По словам Трампа, акватория вокруг Гренландии якобы заполнена российскими и китайскими кораблями, что создает прямые риски для США и их союзников.

Президент Трамп иронично прокомментировал действия Дании по усилению безопасности острова. В видео, опубликованном на OBOZ.UA, он отметил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам прежде всего с точки зрения национальной безопасности.

В видео он несколько раз подчеркнул стратегическое значение острова, заявив, что вокруг него сейчас находятся российские и китайские суда. Отдельно Трамп остановился на роли Дании, которой указал на, по его словам, недостаточные меры безопасности.

Он рассказал, что недавнее "усиление обороны" со стороны Копенгагена заключалось в добавлении еще одной собачьей упряжки, и назвал это решение непропорциональным к имеющимся угрозам. Также Трамп заявил, что не только США, но и Европейский Союз заинтересован в том, чтобы Гренландия находилась под американским контролем.

По его словам, европейские страны якобы понимают стратегическую логику такого шага, даже если публично об этом не говорят. Заявление Трампа в очередной раз вернуло в повестку дня тему Гренландии, которая уже становилась предметом международных дискуссий во время его президентства, вызывая резкую реакцию как в Дании, так и среди союзников США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после очередных угроз по захвату Гренландии, которые звучали от Вашингтона, премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к Соединенным Штатам и президенту Дональду Трампу. Она напомнила, что Гренландия, будучи автономной территорией в составе Королевства Дания, подпадает под гарантии безопасности Североатлантического альянса.

