Есть шанс в этот уикенд договориться о перемирии на 30 дней, Украина не против, - Мерц

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в эти выходные могут достичь 30-дневного перемирия в Украине. Так или иначе, "мяч исключительно на стороне Москвы".

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Об этом Мерц сообщил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте 9 мая в Брюсселе. Мерц впервые посетил НАТО в качестве канцлера Германии.

"Есть вероятность в эти выходные выйти за пределы этого дня, когда в России, в Москве большой военный парад, ради которого была договоренность о трехдневном прекращении огня, и иметь 30-дневное прекращение огня в Украине", - заявил Мерц.

Он подчеркнул, что предложение США о 30-дневном перемирии поддерживают Украина, страны Евросоюза и НАТО, поэтому теперь "мяч исключительно на стороне Москвы".

Мерц отметил, что координирует действия с союзниками. В частности, еще вчера он пообщался с президентом США Дональдом Трампом по Украине, сегодня разговаривал с генсеком НАТО Марком Рютте. Ранее по этому поводу Мерц общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Это еще одна большая инициатива президента Трампа, который призывает к 30-дневному прекращению огня, которое начинается сегодня. Это будет испытанием того, насколько серьезно Путин относится к таким соглашениям", - отметил канцлер ФРГ.

Он отдельно подчеркнул, что "мы здесь, в Европе, поддерживаем и будем поддерживать в дальнейшем Украину, Соединенные Штаты также поддерживают Украину".

Напомним: российский диктатор анонсировал так называемый режим прекращения огня еще 28 апреля. В свою очередь министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров заявил, что предложенное Россией "перемирие" может стать началом прямых переговоров с Киевом без предварительных условий - если Украина будет его придерживаться.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который сама и объявила. После полуночи 8 мая оккупационные войска сбросили управляемые авиационные бомбы по Сумской области, убив мирного жителя.

В МИД Украины подчеркивали, что российские войска в первый день "тишины" продолжали масштабные наступательные действия против Сил обороны на всей линии фронта.

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