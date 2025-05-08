Армия РФ в первые же часы нарушила объявленное Путиным 'перемирие': в Воздушных силах сообщили об обстрелах Сумщины

Страна-агрессор РФ в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который сама и объявила накануне празднования россиянами 9 мая. С полуночи этого четверга оккупационные войска сбросили управляемые авиационные бомбы по Сумщине.

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В течение ночи 8 мая армия РФ осуществила несколько таких обстрелов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, около 02:45 мониторинговый канал ВС известил о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумскую область.

Спустя почти час российские самолеты повторно запустили авиабомбы по Сумщине. Так же агрессор поступил и около семи утра в четверг.

В Воздушных силах сообщали, что в течение ночи наблюдалась активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения существовала для прифронтовых областей.

По данным Военно-морских сил ВСУ, по состоянию на 06:00 Россия сосредоточила три корабля в Средиземном море, один из них – носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

Напомним, что 28 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" на период 8-10 мая – в "дни 80-летия победы". Он заявил, что оно начнется с 00:00 четверга, 8 мая, а закончится в 00:00 воскресенья, 11 мая. На это время якобы должны остановиться все боевые действия со стороны армии РФ. Как утверждали в Кремле, решение было принято "исходя из гуманитарных соображений".

Президент Украины Владимир Зеленский официально отказался от предложенного агрессором трехдневного "перемирия". Предложение Кремля он назвал "театральной постановкой", призванной создать иллюзию выхода России из изоляции.

Как сообщал OBOZ.UA, в США тоже назвали "абсурдом" объявленное Путиным "перемирие" на три дня. Там заявили, что американский лидер пытается достичь долгосрочного, по меньшей мере 30-дневного прекращения огня.

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