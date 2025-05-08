Армия РФ продолжает атаковать по всей линии фронта: в МИД назвали 'парадное перемирие' Путина фарсом

Несмотря на заявления Кремля о якобы одностороннем перемирии на период с 8 по 10 мая, российские войска продолжают масштабные наступательные действия против украинских Сил обороны по всей линии фронта. Интенсивность боевых действий остается высокой.

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Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что информация о якобы прекращении огня со стороны России оказалась очередным фарсом. Об этом он написал в соцсети Х.

"Я только что разговаривал с украинским военным командованием, которое предоставило информацию о ситуации на фронте. Как и предполагалось, путинское "парадное перемирие" оказалось фарсом. По нашим военным данным, несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта", – заявил Сибига.

В реальности боевые действия не прекращались ни на минуту. С полуночи до полудня российские силы совершили сотни обстрелов, штурмовых действий и атак с применением тяжелого вооружения, дронов и авиабомб. Часть штурмов до сих пор продолжается.

"С полуночи до полудня Россия осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 атак на позиции наших войск, 464 из которых были с использованием тяжелого вооружения; 176 ударов FPV-дронов и 10 авиаударов с использованием 16 управляемых авиабомб", – уточнил Сибига.

Все нарушения фиксируются и передаются международным партнерам: США, ЕС, международным организациям.

"Мы адекватно реагируем на все обстрелы и делимся всей информацией о нарушении Россией режима прекращения огня с Соединенными Штатами, ЕС и европейскими партнерами, всеми другими государствами и международными организациями. Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он даже не держит собственное слово", – говорится в сообщении.

Он добавил, что Украина остается готовой как минимум к 30-дневному полному прекращению огня и мерам по развитию доверия, которые сделают возможными мирные переговоры и реальный путь к справедливому и устойчивому миру.

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. За минувшие сутки, 7 мая, на фронте было зафиксировано 196 боевых столкновений. Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском и Покровском направлениях.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который сама и объявила накануне празднования россиянами 9 мая. С полуночи этого четверга оккупационные войска сбросили управляемые авиационные бомбы на Сумщину.

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