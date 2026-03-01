'Есть риск втягивания региона в более широкую войну': Каллас собирает европейских глав МИД на внеочередное заседание из-за действий Ирана

В воскресенье, 1 марта, состоится внеочередная встреча министров иностранных дел ЕС, посвященная ситуации на Ближнем Востоке после атаки Израиля и США на цели в Иране и иранского "ответа" на эту атаку. Также в Еврокомиссии состоится специальная Коллегия безопасности.

О внеочередной встрече руководителей МИД ЕС сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. О собрании Коллегии безопасности рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Европейская реакция

Как отметила Кая Каллас, она уже провела консультации с партнерами ЕС в странах Персидского залива.

"Нападения иранского режима на своих соседей несут риск втянуть регион в более широкую войну, и мы осуждаем это. Крайне важно, чтобы война не распространялась дальше. Иранский режим должен сделать выбор", – отметила Каллас.

Аналогичную обеспокоенность продемонстрировала и глава Еврокомиссии.

"Учитывая сложившуюся ситуацию в Иране, я созываю специальную Коллегию безопасности в понедельник (2 марта). Для региональной безопасности и стабильности крайне важно, чтобы не было дальнейшей эскалации из-за неоправданных нападений Ирана на партнеров в регионе", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Позиция Украины

Министерство иностранных дел Украины заявило, что позиция нашего государства не претерпела изменений: "мы поддерживаем иранский народ и его правомерное стремление жить в безопасности, свободе и процветании". Однако это касается именно народа, а не режима страны.

"Иранский режим, который десятилетиями издевался над иранским народом, развернул масштабную политику насилия против собственных людей и других стран. Речь идет и о массовых нарушениях прав человека внутри страны, и о поддержке боевиков, которые несли хаос в другие страны региона, и о непосредственной военной поддержке государства-агрессора России в ее неспровоцированной захватнической войне против Украины. Мы помним и никогда не забудем удары тысяч "шахедов" по нашим мирным городам и людям", – отметили в МИД Украины.

В ведомстве добавили, что "сотрудничество режимов в МосквеиТегеране" и раньше, и сейчас прибегает к "грубому нарушению норм международного права и подрыву глобальных усилий по восстановлению мира и стабильности".

Что предшествовало

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

