'Напоминает то, что мы видим в собственных городах': Сибига выразил солидарность странам Ближнего Востока из-за атак 'Шахедов'

Украина заявила о поддержке государств Персидского залива, которые подверглись атакам со стороны Ирана. Украинцы не могут не сочувствовать жителям Ближнего Востока, которые сейчас из-за агрессии своего соседа оказались под воздушными атаками.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Глава МИД Украины отметил солидарность со странами региона, которые оказались под ударами.

Похоже на то, что мы видим каждый день

"Мы выражаем солидарность Украины с Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ в условиях безрассудных атак Ирана. Для каждого украинца, увидев смертоносные дроны "шахед", попадающие в жилые дома, сразу вспоминаются сцены, которые мы видим в наших городах. Иранский режим раз за разом доказывает свою преступную политику насилия, террора и агрессии внутри страны и за ее пределами. Это должно прекратиться", – в частности, отметил Андрей Сибига.

Министр также подчеркнул поддержку иранского народа и призвал международное сообщество к соответствующей позиции.

"Мы осуждаем эти удары, подтверждаем нашу непоколебимую поддержку иранского народа и призываем все страны поддержать его право на жизнь в безопасности, мире и процветании, свободную от угнетения", – подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран совершил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

