'Есть много вариантов вернуться к войне': Вэнс намекнул, что Иран должен пойти на уступки

В предстоящих переговорах Ирана и США американская делегация будет ожидать, что первый шаг будет сделан иранцами. По крайней мере, так утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс, который и возглавляет американскую переговорную группу. По его словам, у американцев в этих переговорах более уверенная позиция.

Видео дня

Причем если Тегеран не сделает следующий шаг в переговорах, Вашингтон вернется к военным действиям, заявил вице-президент США. Для угроз в сторону Ирана Вэнс использовал фразеологизмы игроков в карты.

Что именно сказал Вэнс

"Я доволен тем, где мы находимся. Я думаю, что президент Трамп заключил хорошую сделку для американского народа, но, по сути, именно иранцы должны сделать следующий шаг. В противном случае у президента есть много вариантов, как вернуться к войне", – сказал Вэнс.

Ранее обнародованные первичные условия США – разблокирование Ормузского пролива, прекращение создания ядерного оружия и т.д. – оказывается, далеко не единственные.

"Нам еще многое предстоит сделать. Иранцам придется принять гораздо больше в рамках этих переговоров. Но я думаю, что у нас "сильная рука", и мы собираемся хорошо ее разыграть", – заметил американский вице-президент.

Он не объяснил, что имел в виду, но словосочетание "разыграть сильную руку" используют профессиональные игроки в карточные игры. Вспоминая о "хорошей сделке" Трампа, очевидно, что Вэнс пытается говорить так, как его президент, который любит обвинять оппонентов в отсутствии карт.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Однако для этого Тегеран должен пойти на полное, безотлагательное и безопасное открытие Ормузского пролива.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что пригласил делегатов из Ирана и США для встречи в Исламабаде в пятницу для проведения первых официальных мирных переговоров. По его словам, участие подтвердил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Как сообщал OBOZ.UA, на переговорах в Исламабаде кроме Вэнса "разыгрывать сильную руку" будут спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!