Есть беспокойство: опрос показал, как американцы относятся к военной операции США в Венесуэле

Каждый третий гражданин Соединенных Штатов Америки одобряет военную операцию против Венесуэлы. При этом 72% американцев опасаются чрезмерного вмешательства США в дела этой южноамериканской страны.

Очевидно, что наибольшую поддержку таким действиям американской армии выражают сторонники Республиканской партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Опрос показал значительную поддержку среди республиканцев внешней политики, включающей оказание влияния на соседние страны. Согласно результатам опроса, 65% республиканцев поддерживают военную операцию, отданную президентом Дональдом Трампом. Среди демократов только 11% поддержали применение силы против южноамериканской страны, еще 23% независимых избирателей также выразили поддержку действиям армии.

Около 43% республиканцев заявили, что согласны с утверждением, что Соединенные Штаты должны проводить политику доминирования в делах Западного полушария. Еще 19%, не согласились с такой позицией. Остальные заявили, что не уверены, или не ответили на вопрос.

Кроме того, около 60% республиканцев заявили, что поддерживают отправку американских войск в Венесуэлу, по сравнению с 30% американцев в целом. Также 59% республиканцев заявили, что поддерживают передачу США контроля над нефтяными месторождениями в Венесуэле.

Среди республиканцев мнения относительно возможных изменений в участии США в делах Венесуэлы разделились. Около 54% ​​республиканцев заявили, что опасаются чрезмерного вмешательства США в дела Венесуэлы.

Такой же процент выразил обеспокоенность финансовыми издержками, в то время как 45% заявили, что их это не беспокоит. В частности, 64% республиканцев опасались, что вмешательство США поставит под угрозу жизни военнослужащих в Венесуэле.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов была направлена против президента Венесуэлы Николаса Мадуро – он был задержан вместе с его женой. Им обоим инкриминируют заговор с целью наркотерроризма.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет прокомментировал операцию США в Венесуэле. В частности, он отметил сомнительное качество работы российских систем ПВО, которые должны были защищать небо над страной.

