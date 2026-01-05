"Похоже, сработали не слишком хорошо": Хегсет посмеялся над российскими системами ПВО в Венесуэле. Видео
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет прокомментировал операцию США в Венесуэле. В частности, он отметил сомнительное качество работы российских систем ПВО, которые должны были защищать небо над страной.
Министр откровенно посмеялся над неэффективными средствами противовоздушной обороны. Об этом Хегсет сказал 5 января, выступая в рамках общенационального тура "Арсенал свободы" в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния.
"Три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, почти 200 наших лучших американцев вошли в центр города. Похоже, те российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли?" – отметил он.
Хегсет отметил, что захватить экс-диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро удалось без единой жертвы среди американцев.
Подробности операции США
Ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. Удары пришлись на южную часть города Каракас – в частности, в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.
Над Каракасом зафиксировали американские вертолеты, которые "атаковали по меньшей мере десять объектов", в Венесуэле было объявлено чрезвычайное положение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов была направлена против президента Венесуэлы Николаса Мадуро – он был задержан вместе с его женой. Им обоим инкриминируют заговор с целью наркотерроризма.
Позже стало известно, что операцию США в Венесуэле планировали в течение нескольких месяцев до ее реализации. В частности, американские военные провели несколько "репетиций" по проникновению в хорошо укрепленную резиденцию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, для этого была создана точная копия здания.
В операции участвовали более 150 самолетов, запущенных с 20 баз в Западном полушарии. В Reuters подтвердили, что важную роль в подготовке атаки на Венесуэлу сыграл госсекретарь США Марко Рубио.
Как сообщал OBOZ.UA, свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес приняли участие в первом заседании суда в Нью-Йорке по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и оружия. Они не признали себя виновными, а Мадуро заявил, что является "военнопленным".
