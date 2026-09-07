ЕС не смог создать экспертную группу по вопросам обороны: названы две страны, выступившие против

Европейский Союз отложил создание экспертной группы, которая должна была разработать предложения по укреплению оборонной политики Европы. Известно, что против этой инициативы, в частности, выступили Германия и Италия.

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Об этом сообщило немецкое агентство dpa. Информацию также обнародовало российское издание Deutsche Welle.

Что известно

Инициативу планировала возглавить глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Экспертная группа должна была оценить, каких военных возможностей не хватает европейским государствам, и подготовить практические предложения о том, как эти пробелы можно устранить быстрее и эффективнее.

К работе над документом планировалось привлечь высокопоставленных политических и военных представителей нескольких государств ЕС. Также предполагалось участие представителей Великобритании и Украины.

Некоторые страны-члены решили, что создание такой группы "на данный момент" не является правильным шагом. Из-за позиции отдельных правительств Каллас в последнюю минуту отменила запланированный на 7 сентября запуск.

Почему возникли возражения

Среди государств, выступивших против инициативы, были Германия и Италия.

Что касается позиции Берлина, агентство называет одной из возможных причин критическое отношение немецкой стороны лично к Кае Каллас. В то же время точные мотивы Германии и Италии официально не были подробно изложены.

ЕС пока не смог перейти к запланированному формату работы над конкретными рекомендациями по укреплению европейского оборонного потенциала.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Евросоюзе предпринимаются усилия по разблокированию 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. В случае положительного решения в ближайшие дни многие страны-члены ЕС готовы направить полученные средства Украине — в частности, на укрепление противовоздушной обороны и закупку оружия.

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