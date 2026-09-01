Средства пойдут на дополнительное финансирование ПВО: Каллас сообщила, когда ЕС разблокирует для Украины средства из Европейского фонда

В Евросоюзе прилагают усилия для разблокирования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. В случае положительного решения в ближайшие дни многие страны-члены ЕС готовы направить полученные средства Украине – в частности, на укрепление противовоздушной обороны и закупку оружия.

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Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом встречи министров обороны ЕС в Ирландии, сообщает "Укринформ". Она подчеркнула, что сегодня решения приниматься не будут, поскольку переговоры носят неформальный характер.

"Мы непосредственно не будем принимать никаких решений, но мы действительно прилагаем усилия для разблокирования Европейского фонда мира", – сказала она.

ЕС работает над разблокированием средств

По словам Каллас, если эти средства будут разблокированы в ближайшие дни, многие государства-члены уже готовы передать Украине деньги, которые они получат обратно за ранее понесенные оборонные расходы.

"Если это произойдет в ближайшие дни, многие государства-члены уже заявили, что все средства, которые они получат обратно, они предоставят Украине, поэтому это также будет означать значительное дополнительное финансирование противовоздушной обороны и оружия, которое необходимо Украине", — сказала верховный представитель ЕС.

В настоящее время 6,6 млрд евро, доступных в рамках Европейского фонда мира, остаются заблокированными. Причиной являются дискуссии между странами-членами относительно механизма распределения этих средств.

Сколько денег может получить Украина

В то же время точную сумму, которую потенциально может получить Украина, Каллас не назвала. По её словам, государства ЕС ещё обсуждают, какая часть средств вернётся странам-членам, а какая будет направлена Украине.

"Сколько вернется государствам-членам, а сколько достанется Украине, поэтому я не могу назвать никаких конкретных цифр", — отметила верховный представитель ЕС.

Напомним, 19 июня президент Владимир Зеленский призвал ЕС разблокировать около 6 млрд евро из Европейского фонда мира и направить их на защиту Украины. Глава государства подчеркнул, что эти деньги необходимы, в частности, для пополнения запасов боеприпасов для ПВО, дальнобойных снарядов и защиты энергетической инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, в июне Кая Каллас заявляла, что вопрос разблокирования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира остается на повестке дня ЕС. Тогда страны также обсуждали, стоит ли направить большую часть этих средств непосредственно на помощь Украине.

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