"Дания является членом НАТО": Фредериксен обратилась к Трампу из-за новых угроз в отношении Гренландии

Дарья Дурова
Новости. Мир
2 минуты
168
'Дания является членом НАТО': Фредериксен обратилась к Трампу из-за новых угроз в отношении Гренландии

После очередных угроз по захвату Гренландии, которые звучали от Вашингтона, премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к Соединенным Штатам и президенту Дональду Трампу. Она напомнила, что Гренландия, будучи автономной территорией в составе Королевства Дания, подпадает под гарантии безопасности Североатлантического альянса.

Также премьер призвала американского лидера "прекратить угрозы". Об этом пишет BBC.

По словам Фредериксен, о "необходимости захвата" Гренландии Соединенными Штатами "абсолютно нет смысла говорить".

"США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран в составе Датского королевства", – подчеркнула она.

В своем заявлении Фредериксен отметила, что обращается к Соединенным Штатам "очень прямо". Она пояснила, что Дания – "а следовательно, и Гренландия" – является членом НАТО и подпадает под гарантии безопасности этого военного блока. Копенгаген уже имеет оборонное соглашение с Вашингтоном, которое предоставляет американцам доступ к Гренландии, а также Дания увеличила свои инвестиции в безопасность в Арктическом регионе.

"Поэтому я решительно призываю Соединенные Штаты прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника и в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются", – сказала глава правительства.

Что предшествовало

Замечания Метте Фредериксен прозвучали после того, как Кэти Миллер (жена одного из помощников Дональда Трампа Стивена Миллера) опубликовала в соцсети карту Гренландии в цветах американского флага вместе с подписью: "Скоро".

Глава Белого дома неоднократно поднимал вопрос о возможности аннексии Гренландии, ссылаясь на ее стратегическое расположение и природные богатства.

Недавно Трамп вновь заговорил о необходимости контроля Вашингтона над этим островом. Слова Трампа прозвучали на фоне резонансных событий в Венесуэле.

По словам американского президента, Соединенным Штатам нужна Гренландияэто якобы является "абсолютной необходимостью".

Как писал OBOZ.UA, ранее глава Комитета по вопросам обороны парламента Дании Расмус Ярлов публично высмеял намерения Дональда Трампа "купить" Гренландию. А министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркивал, что страна не пойдет на требования президента США.

