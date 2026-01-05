'Дания является членом НАТО': Фредериксен обратилась к Трампу из-за новых угроз в отношении Гренландии

После очередных угроз по захвату Гренландии, которые звучали от Вашингтона, премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к Соединенным Штатам и президенту Дональду Трампу. Она напомнила, что Гренландия, будучи автономной территорией в составе Королевства Дания, подпадает под гарантии безопасности Североатлантического альянса.

Также премьер призвала американского лидера "прекратить угрозы". Об этом пишет BBC.

По словам Фредериксен, о "необходимости захвата" Гренландии Соединенными Штатами "абсолютно нет смысла говорить".

"США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран в составе Датского королевства", – подчеркнула она.

В своем заявлении Фредериксен отметила, что обращается к Соединенным Штатам "очень прямо". Она пояснила, что Дания – "а следовательно, и Гренландия" – является членом НАТО и подпадает под гарантии безопасности этого военного блока. Копенгаген уже имеет оборонное соглашение с Вашингтоном, которое предоставляет американцам доступ к Гренландии, а также Дания увеличила свои инвестиции в безопасность в Арктическом регионе.

"Поэтому я решительно призываю Соединенные Штаты прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника и в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются", – сказала глава правительства.

Что предшествовало

Замечания Метте Фредериксен прозвучали после того, как Кэти Миллер (жена одного из помощников Дональда Трампа Стивена Миллера) опубликовала в соцсети карту Гренландии в цветах американского флага вместе с подписью: "Скоро".

Глава Белого дома неоднократно поднимал вопрос о возможности аннексии Гренландии, ссылаясь на ее стратегическое расположение и природные богатства.

Недавно Трамп вновь заговорил о необходимости контроля Вашингтона над этим островом. Слова Трампа прозвучали на фоне резонансных событий в Венесуэле.

По словам американского президента, Соединенным Штатам нужна Гренландия – это якобы является "абсолютной необходимостью".

Как писал OBOZ.UA, ранее глава Комитета по вопросам обороны парламента Дании Расмус Ярлов публично высмеял намерения Дональда Трампа "купить" Гренландию. А министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркивал, что страна не пойдет на требования президента США.

