Жена чиновника Белого дома после Венесуэлы положила глаз на Гренландию: в Дании ответили

Кэти Миллер бывшая чиновница администрации президента США Дональда Трампа и жена его советника Стивена Миллера, намекнула на возможный контроль США над Гренландией чем спровоцировала скандал. В ответ посольство Дании в США подчеркнуло необходимость уважения к территориальной целостности королевства.

Соответствующее сообщение 4 января появилось на странице Кэти Миллер в Х (бывший Twitter). На фото изображена карта Гренландии в цветах флага США. К публикации она добавила лаконичную подпись – "скоро". Сообщение получило огласку в соцсети, из-за чего пользователи предположили, что Миллер намекает на возможный переход острова под контроль США.

На публикацию отреагировал посол Дании в США Йеспер Меллер Сёренсен. Официальный аккаунт посольства распространил сообщение Миллер иподчеркнул позицию Копенгагена о неприкосновенности суверенитета страны. Посол добавил, что США и Дания являются близкими союзниками, сотрудничают для обеспечения безопасности в Арктике, а безопасность США является также безопасностью Гренландии и Дании.

"Просто дружеское напоминание относительно США и Королевства Дания: мы являемся близкими союзниками и должны продолжать работать вместе в этом статусе. Безопасность США также является безопасностью Гренландии и Дании. Гренландия уже является частью НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты сотрудничают для обеспечения безопасности в Арктике. Королевство Дания существенно усилило свои усилия по арктической безопасности – только в 2025 году мы выделили 13,7 млрд долларов США, которые могут быть использованы в Арктике и Северной Атлантике. Потому что мы серьезно относимся к нашей общей безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания", – говорится в сообщении.

Что известно о Кэтти Миллер

Жена Стивена Миллера, одного из ключевых советников Дональда Трампа, во времена первой администрации американского лидера была пресс-секретарем Министерства внутренней безопасности США и директором по коммуникациям вице-президента Майка Пенса. Во время второй администрации Трампа она работала советником и пресс-секретарем Департамента эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемого Илоном Маском.

Бывшая чиновница осталась влиятельной фигурой в политических кругах, связанных с Трампом, а ее публичные заявления часто воспринимают как отражение настроений в среде MAGA (Make America Great Again, англ. – "Сделаем Америку великой снова").

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Комитета по вопросам обороны парламента Дании Расмус Ярлов публичновысмеял намерения президента США Дональда Трампа относительно возможного приобретения Гренландии.

Кроме того, Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что страна не пойдет на требования президента США Дональда Трампа о передаче Гренландии. В понедельник в Копенгагене он провел встречу с послом США Кеном Хауэри, чтобы получить объяснения заявлений американского лидера. Встреча состоялась после объявления Трампа о намерении назначить специального посланника по вопросам Гренландии.

