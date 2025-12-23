'Гренландия принадлежит гренландцам': в Дании предостерегли Трампа от посягательств на самый большой остров мира

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что страна не пойдет на требования президента США Дональда Трампа о передаче Гренландии. В понедельник в Копенгагене он провел встречу с послом США Кеном Хауэри, чтобы получить объяснения заявлений американского лидера. Встреча состоялась после объявления Трампа о намерении назначить специального посланника по вопросам Гренландии.

Видео дня

Как сообщает агенство Bloomberg, разговор с послом США касался слов Трампа о возможном присоединении автономной территории Королевства Дания к Соединенным Штатам. Датская сторона подчеркнула, что такие заявления являются неприемлемыми.

В комментарии телеканалу TV2 Лёкке Расмуссен пояснил, что целью встречи было"сказать "нет" и провести четкую красную линию", а также получить объяснение позиции Вашингтона. Он подчеркнул, что нападение на одну часть королевства означает нападение на все государство.

Резкие заявления Трампа

Дональд Трамп еще в 2019 году впервые озвучил идею покупки Гренландии, но после возвращения к власти в январе этого года усилил риторику. Во время брифинга в конце понедельника он заявил, что США нужен остров не из-за ресурсов, а из-за вопросов безопасности.

"Мы должны получить ее", – сказал Трамп, утверждая, что Дания якобы не тратит достаточно средств на защиту территории. По его словам, население Гренландии небольшое, а военная защита, по его мнению, является недостаточной.

Безопасность и НАТО

Лёкке Расмуссен подчеркнул, что Гренландия находится под защитой обязательств США в рамках НАТО, а Дания призывает союзников уделять больше внимания Арктическому региону. Страны также связаны оборонным соглашением 1951 года, которое позволяет Соединенным Штатам размещать военные объекты на острове.

На территории Гренландии действует американская база Pituffik Space Base, отслеживающая космическую активность и обеспечивающая предупреждение о ракетных угрозах. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявляла о готовности к более широкому американскому присутствию с точки зрения безопасности.

В то же время премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен жестко отреагировал на заявления Трампа. В заметке в Facebook он отметил, что назначение специального посланника не меняет позиции острова:"Гренландия принадлежит гренландцам, и ее территориальная целостность должна уважаться".

После обострения ситуации европейские лидеры публично выразили поддержку Дании и Гренландии. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Нуук и заявил о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Дании и Гренландии.

Что предшествовало

Во время своей первой каденции в 2019 году Трамп пытался купить Гренландию. Тогда и Дания, и правительство Гренландии отклонили это предложение, заявив: "Гренландия не продается".

Ранее США поддерживали военную базу на острове со времен Второй мировой войны и возобновили работу консульства в столице Нууку в 2020 году.

О намерениях отобрать Гренландию у Дании Трамп заявлял сразу после инаугурации в конце января этого года. Впоследствии он неоднократно возвращался к этой идее в своих публичных заявлениях, в частности, пытаясь подкупить гренландцев обещаниями безопасности и обогащения.

Новый спецпосланник по вопросам Гренландии ранее уже высказывался по острову в начале января этого года.

"Президент Дональд Дж. Трамп абсолютно прав! Нам нужно обеспечить присоединение Гренландии к Соединенным Штатам. Прекрасно для них, прекрасно для нас! Давайте сделаем это!", – отметил Лэндри в январе в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия является стратегически важной для национальной безопасности США, поэтому они "должны ее иметь". Назначение губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии вызвало резкую реакцию Дании и властей острова.

Еще раньше, в Гренландии решили ограничить право владения недвижимостью для иностранцев. Получение разрешения на использование земельного участка и покупка недвижимости для иностранных граждан с 1 января 2025 года будут затруднены. Решение обусловлено ростом интереса к недвижимости на острове со стороны граждан США.