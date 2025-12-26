'Скоро мы начнем покупать штаты США': в Дании оригинально ответили на посягательство Трампа на Гренландию

Глава Комитета по вопросам обороны парламента Дании Расмус Ярлов публично высмеял намерения президента США Дональда Трампа относительно возможного приобретения Гренландии.

Об этом чиновник заявил на собственной странице в Х (бывший Twitter). В своей заметке Ярлов заявил, что нынешние темпы экономического роста Дании являются достаточно высокими. На этом фоне он иронично заметил, что страна может "скоро начать покупать штаты США".

"Не то, чтобы мы были полностью удовлетворены, но нынешние темпы роста в Дании являются вполне приличными. Скоро мы начнем покупать штаты США", – говорится в заметке Ярлова.

Впоследствии председатель комитета добавил, что всегда симпатизировал штату Нью-Гэмпшир и также заинтересован Гавайями. При этом он отметил, что жители сами должны определиться, хотят ли они стать частью Дании.

Ярлов также заявил, что, по его мнению, США не смогут обеспечить развитие штата.

"Люди на Гавайях должны иметь право решить, стать ли частью Дании. США не могут развивать их со своими горами долгов", – отметил он.

Что предшествовало

Еще во времена своей первой каденции в 2019 году Трамп пытался купить Гренландию. Тогда и Дания, и правительство Гренландии отклонили это предложение.

О намерениях отобрать Гренландию у Дании Трамп заявлял сразу после инаугурации в конце января этого года. Впоследствии он неоднократно возвращался к этой идее в своих публичных заявлениях, в частности, пытаясь подкупить гренландцев обещаниями безопасности и обогащения.

Недавно президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Гренландия является стратегически важной для национальной безопасности США, поэтому они "должны ее иметь". Также он назначил Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии.

Такие кадровые решения возмутили Копенгаген. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров сам решает свое будущее, к тому же, нужно уважать территориальную целостность.

Впоследствии спецпредставитель президента США в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри опроверг заявления американского лидера. Ленгдри заявил, что Соединенные Штаты не планируют "завоевание" острова.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что страна не пойдет на требования президента США Дональда Трампа о передаче Гренландии.

Кроме того, в Гренландии решили ограничить право владения недвижимостью для иностранцев. Получение разрешения на использование земельного участка и покупка недвижимости для иностранных граждан с 1 января 2025 года будут затруднены. Решение обусловлено ростом интереса к недвижимости на острове со стороны граждан США.