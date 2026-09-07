Могут случиться тысячи ДТП: ученые предупредили о чрезвычайной опасности и назвали страну

Американские исследователи обнаружили критическую уязвимость в системах геопозиционирования автономного транспорта, которая проявляется во время интенсивных геомагнитных бурь. Поток энергии и заряженных частиц от Солнца искажает радиосигналы GPS, проходя через возмущенные слои ионосферы Земли.

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В результате этого компьютеры управления беспилотных машин допускают погрешность в определении своего местоположения, превышающую 9-10 метров. На загруженных магистралях США такое отклонение от маршрута может привести к выезду на встречную полосу, проезду на красный свет и возникновению многочисленных смертельных ДТП, пишет Daily Mail.

Суть проблемы и результаты экспериментов

Научная команда под руководством космического физика Эндавока Изенгау из исследовательской организации The Aerospace Corporation выяснила, что солнечные вспышки вызовут масштабный хаос в работе беспилотного транспорта. При анализе последствий мощного геомагнитного шторма в ноябре 2025 года ученые зафиксировали, что ошибки определения координат длились часами и совпадали с пиками полярного сияния. Для автономных машин смещение бортового навигатора на 30 футов (около 9-10 метров) означает полную потерю ориентации, ведь это значение превышает ширину стандартной полосы движения.

Масштабы угрозы для автономного транспорта и сельского хозяйства

Сегодня в мире для коммерческих перевозок используется около 10 000 полностью автономных автомобилей. В США крупные парки роботакси компаний Waymo, Zoox и Tesla активно курсируют по улицам Остина, Лос-Анджелеса, Финикса и Сан-Франциско. Несмотря на наличие лидаров, камер и радаров, эти машины критически зависят от точного спутникового сигнала.

Помимо автомобильной отрасли, от геомагнитных колебаний существенно страдает агросектор:

автоматизированная сельхозтехника теряет способность ориентироваться для посадки и сбора урожая по прямым линиям;

Предыдущие солнечные бури уже нанесли ущерб американским фермерам в размере около 500 миллионов долларов;

Сбои в работе спутниковой навигации также фиксировались во время аналогичной геомагнитной бури в мае 2024 года.

Влияние солнечной радиации на авиацию и связь

Разрушительное воздействие солнечных вспышек распространяется далеко за пределы наземного транспорта, создавая угрозу для авиасообщения и глобальных сетей. В конце осени 2025 года интенсивное излучение повредило данные в компьютере управления пассажирского лайнера A320 компании JetBlue, что привело к внезапному неконтролируемому снижению высоты на несколько тысяч футов и травмированию 15 пассажиров. После расследования регулирующих органов авиаконцерн Airbus выпустил срочные обновления программного обеспечения для 6 000 самолетов семейства A320 по всему миру.

Подобные всплески радиации также мешают работе спутникового интернета Starlink и создают угрозу перегрузки электрических сетей и трансформаторов.

Сложности прогнозирования и вызовы для безопасности

Сложность ситуации заключается в том, что современная наука не в состоянии точно предсказать силу солнечного удара. Хотя астрономы фиксируют выбросы корональной массы за один-три дня до события, оценить точную мощность шторма и прямой вектор его удара по Земле заранее практически невозможно. Ученые подчеркивают необходимость разработки новых протоколов защиты для автономных систем, ведь во время пиковых фаз 11-летнего цикла солнечной активности угроза повторения подобных аварийных ситуаций остается крайне высокой.

OBOZ.UA ранее писал о самой сильной магнитной буре в истории Земли и о ее последствиях.

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