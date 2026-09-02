Может повториться и оставить человечество без интернета: когда была сильнейшая магнитная буря в истории

Земля по-прежнему чрезвычайно уязвима перед сверхмощными солнечными бурями, подобными знаменитому событию Каррингтона 1859 года. Тогда у человечества не было ни разветвленных электрических сетей, ни волоконно-оптических сетей, поэтому последствия ограничились лишь сбоями в работе телеграфа.

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Однако если геомагнитный удар такого же масштаба произойдет сегодня, разрушения глобальной инфраструктуры будут катастрофическими. Подобные явления представляют собой скрытый риск, с которым планета сталкивается во время каждого солнечного максимума. Эксперты предупреждают, что современный мир совершенно не готов к встрече с этим космическим катаклизмом.

Когда произошло Керрингтонское событие

Самая мощная геомагнитная буря в истории человечества началась в начале сентября 1859 года. Английский астроном Ричард Керрингтон наблюдал на Солнце вспышку интенсивного белого света над группой солнечных пятен. Менее чем через 18 часов гигантский корональный выброс массы достиг Земли, преодолев расстояние в 150 миллионов километров с ошеломляющей скоростью более 2000 километров в секунду.

Последствия оказались ошеломляющими для всего мира. Полярные сияния сияли даже над Кубой, Ямайкой, Гавайями и Колумбией, а золотоискатели в Скалистых горах проснулись посреди ночи и начали готовить завтрак, решив, что уже наступил рассвет.

Однако основной удар пришелся на единственную на тот момент технологическую систему – телеграф. В результате деформации магнитного поля Земли в длинных проводах возникли сильные геомагнитно-индуцированные токи. Телеграфные аппараты искрили, бумага загоралась, а на линии Бостон–Портленд операторы вообще отключили аккумуляторы и в течение двух часов отправляли сообщения, используя только ток, генерируемый атмосферой.

Вероятность повторения солнечного коллапса

Учёные убеждены, что геомагнитный шторм подобной интенсивности непременно повторится, ведь корональные выбросы на Солнце не прекратятся. Согласно исследованиям 2012 года, вероятность такого удара оценивалась в 12% за десятилетие, хотя более поздний анализ 2019 года снизил базовый риск до 0,46-1,88%. Однако во время солнечного максимума специалисты NOAA и NASA оценивают краткосрочный риск в пределах от 2% до 12%.

В июле 2012 года Земля уже была на грани катастрофы: на Солнце произошел выброс массы, идентичный событию Керрингтона. Планете просто повезло, поскольку она разминулась с эпицентром удара всего на девять дней, а основной удар принял на себя космический аппарат NASA STEREO-A.

Мощные бури происходят и в наши дни, хотя их масштаб значительно меньше. Например, в мае 2024 года Землю накрыла самая сильная с 2003 года геомагнитная буря уровня G5, из-за которой полярные сияния видели даже на юге Европы, а в США наблюдались сбои в системе GPS. Однако ученые отмечают, что она была почти на порядок слабее событий 1859 года.

Последствия магнитных бурь для современного цифрового мира

Прямой удар супершторма по современной Земле вызовет глобальный технологический коллапс. Геомагнитные индуцированные токи силой более 100 ампер проникнут в высоковольтные трансформаторы, вызывая их перегрев и выход из строя. Подобное уже происходило в меньших масштабах: в 1989 году из-за солнечной бури система "Гидро-Квебек" вышла из строя, оставив 5 миллионов человек без света на девять часов.

В случае повторения события Керрингтона интернет-инфраструктура понесет серьезные повреждения из-за сбоев в подводных и наземных кабелях, а также в центрах обработки данных. Атмосфера Земли расширится, что приведёт к замедлению движения спутников, выходу их из орбиты и нарушению работы навигационных систем, включая GPS.

По оценкам Национального исследовательского совета США, восстановление после шторма такого масштаба может занять от 4 до 10 лет. Убытки составят триллионы долларов из-за дефицита и сложности изготовления уникальных высоковольтных трансформаторов.

Возможно ли защитить инфраструктуру

Центр прогнозирования космической погоды NOAA постоянно следит за солнечной активностью. В случае обнаружения мощной вспышки у ученых и инженеров будет всего от нескольких минут до нескольких часов, чтобы принять меры предосторожности.

Специалисты отмечают, что предотвратить катастрофу можно путем установки специального защитного оборудования, в частности конденсаторов для блокировки нейтрального тока в трансформаторах. Также разрабатываются стратегии временного сброса нагрузки с сети, что позволит избежать ее полного разрушения.

Среди перспективных решений рассматриваются и экзотические проекты, такие как концепция StormWall, которая предусматривает распыление облака щелочного газа на геостационарной орбите для поглощения энергии солнечного плазменного потока. Однако на данный момент ключевым фактором безопасности остаются заблаговременное предупреждение и готовность отключить уязвимые системы до момента удара.

OBOZ.UA ранее писал о влиянии магнитных бурь на людей.

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