УБД в Украине: военная прокуратура проверит законность предоставления статуса

Военная прокуратура Западного региона Украины проверит законность получения отдельными военнослужащими статуса участника боевых действий.

Речь идет о лицах, которые находились в тылу и фактического участия в боевых действиях не принимали, отмечают в ведомстве.

Военная прокуратура проведет проверку

Как стало известно, некоторые военнослужащие участие в боевых действиях не принимали, а находились в штабах воинских частей в зоне проведения боевых действий несколько дней, к примеру, 3-5, а затем в считанные недели получили статус УБД. Это при том, что бойцы, которые на самом деле давали отпор и сдерживали агрессора-оккупанта, могут ожидать удостоверение длительный период времени.

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Кроме того, некоторые из военнослужащих только формально были включены в состав сил и средств, которые привлекались и принимали непосредственное участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей, обеспечении ее проведения. Такие лица получили статус УБД и, соответственно, льготы и денежные выплаты, предусмотренные нормативными актами.

Как отмечают в ведомстве, этот факт вызвал социальное напряжение среди действующих и бывших военнослужащих участников АТО.

"Во избежание социальной напряженности и принятия действенных мер, военная прокуратура региона проведет изучение законности предоставления статуса участника боевых действий, по результатам которого будет решен вопрос с принятием мер соответствующего реагирования", - отметил в.и.о. военного прокурора региона Михаил Балан и добавил, что в государстве нужно прекратить так называемый "военный туризм" в зону проведения операции Объединенных сил.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что будет с льготами участников АТО в связи с началом ООС.