УБД в Україні: військова прокуратура перевірить законність надання статусу

Військова прокуратура Західного регіону України перевірить законність отримання окремими військовослужбовцями статусу учасника бойових дій.

Йдеться про осіб, котрі знаходилися в тилу і фактичної участі у бойових діях не брали, зазначають у відомстві.

Військова прокуратура проведе перевірку

Як стало відомо, деякі військовослужбовці участь у бойових діях не приймали, а перебували у штабах військових частин в зоні проведення бойових дій декілька днів, до прикладу, 3-5, а згодом у лічені тижні отримали статус УБД. Це при тому, що бійці, котрі насправді давали відсічі і стримували агресора-окупанта, можуть чекати на посвідчення тривалий період часу.

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Крім того, деякі з військовослужбовців лише формально були включені в склад сил та засобів, які залучались та брали безпосередню участь в АТО на території Донецької та Луганської областей, забезпеченні її проведення. Такі особи отримали статус УБД та, відповідно, пільги і грошові виплати, передбачені нормативними актами.

Як зазначають у відомстві, цей факт викликав соціальну напругу серед діючих та колишніх військовослужбовців учасників АТО.

"З метою уникнення соціальної напруги та вжиття дієвих заходів, військова прокуратура регіону проведе вивчення законності надання статусу учасника бойових дій, за результатами якого буде вирішено питання із вжиття заходів відповідного реагування", - зазначив т.в.о. військового прокурора регіону Михайло Балан і додав, що в державі потрібно припинити так званий "військовий туризм" у зону проведення Операції Об'єднаних сил.

Раніше OBOZREVATEL розказував, що буде з пільгами учасників АТО в зв'язку з початком ООС.