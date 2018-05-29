В Украине хотят проверять работу предприятий в зоне ООС

Народные депутаты Украины намерены обеспечить государственный контроль за соблюдением законодательства о труде и его охране, а также проверки предприятий, которые работают на территории ООС.

Соответствующие законодательные инициативы поддержал комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, сообщает пресс-служба парламента.

Народные депутаты намерены обеспечить проверку предприятий в зоне ООС Официальная страница ВРУ в Украине

Члены комитета поддержали и рекомендовали парламенту принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания надлежащих, безопасных и здоровых условий труда (№ 8045 от 15.02.2018).

Целью законопроекта является восстановление полноценного государственного горного надзора, государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охране труда, гигиене труда в соответствии с требованиями Конвенции Международной организации труда.

Для реализации этой цели авторы вносят изменения в закон Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", согласно которым меры контроля соответствующими органами будут осуществляться в установленном данным законом порядке с учетом особенностей, определенных законами в соответствующих сферах и международными договорами.

В то же время, изменениями в Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины "Об охране труда" и Закон Украины "О занятости населения" авторы предлагают предусмотреть, что государственный надзор за соблюдением законов и других нормативных актов об охране труда и государственный контроль за соблюдением законодательства о занятости населения будет осуществляться в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Кроме этого, Комитет рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" относительно совершенствования государственного контроля за соблюдением законодательства о труде (№ 8101 от 07.03.2018).

Реализация положений законопроекта должна урегулировать вопросы осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в зоне проведения ООС, кроме населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, отток трудоспособного населения в Украине достиг уровня, когда компании вынуждены только повышением заработной платы возвращать своих бывших сотрудников.