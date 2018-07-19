Детективы НАБУ нарушили закон – адвокат

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследовать дело, в котором сотрудники Национального антикоррупционного бюро незаконно прослушивали и записывали на видео конфиденциальные встречи адвокатов с подзащитным еще раз подтверждает правовую позицию защитников Романа Насирова.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил Любомир Дроздовский, который является защитником Романа Насирова.

"Мы правы и были правы с самого начала, еще с сентября 2017 года, когда нам стало известно о том, что детективы НАБУ незаконно прослушивали наше общение как защитников, нарушив тем самым адвокатскую тайну. И тот факт, что антикоррупционная прокуратура начала расследование это полностью подтверждает", - заявил Дроздовский.

Любомир Дроздовский

Адвокат также отметил, что решение САП о расследовании этого дела именно сейчас может свидетельствовать о том, что антикоррупционные органы попытаются использовать его ка инструмент в борьбе этих структур между собой.

Он подчеркнул, что адвокатская деятельность без адвокатской тайны невозможна и право на осуществление адвокатской деятельности необходимо отстаивать.

“Мы видим, что любые действия как детективов НАБУ, так и прокуроров САП происходят только после решения суда. Сначала они отказывались даже по сути возбуждать уголовное дело. И только после решения Печерского суда были внесены сведения в ЕРДР, но потом уголовное дело было поспешно закрыто. Теперь после решения САП о начале расследования с подследственностью уже Службы безопасности Украины мы ожидаем, что наконец будут установлены обстоятельства самого события, а те лица, которые незаконно и противоправно нарушили наши права и гарантии адвокатской деятельности будут привлечены к уголовной ответственности”, - сказал Дроздовский

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокаты Романа Насирова написали письмо-обращение к гаранту Конституции о незаконных действиях НАБУ и бездействии Генпрокуратуры.

Напомним, что с 3 августа по 20 сентября 2017 годадетективы Национального антикоррупционного бюро Украины незаконно проводили полную аудио- и видео фиксацию конфиденциального общения адвокатов с их подзащитным и в дальнейшем пытались использовать записанные на диски записи конфиденциальных разговоров в качестве доказательства в суде.

4 октября того же года защитники Любомир Дроздовский, Константин Дорошенко, Андрей Кузьменко и Александр Лысак обратились к Генеральному прокурору Украины с заявлением о совершении уголовного правонарушения работниками НАБУ.

Заявление адвокатов было переадресовано старшему детективу НАБУ Грабарю, однако им сообщили, что объективных данных для внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении работниками НАБУ уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 397 УК Украины, недостаточно.

Защитники не согласились с такой бездеятельностью органа досудебного расследования и подали жалобу в Печерский районный суд г. Киева. 19 декабря суд своим решением удовлетворил жалобу защитников и обязал уполномоченных должностных лиц Генпрокуратуры Украины внести в ЕРДР информацию о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование. Открыто уголовное производство было 2 марта 2018 года.

19 апреля 2018 года, в аккурат накануне майских праздников, старший детектив отдела внутренних расследований управления внутреннего контроля НАБУ Грабар вынес постановление о закрытии уголовного производства, в качестве основания указав отсутствие события уголовного правонарушения. 25 апреля защитникам отправили копию постановления детектива НАБУ о закрытии уголовного производства.

22 мая 2018 года Соломенский районный суд г. Киева должен был рассматривать вопрос отмены постановления о закрытии уголовного дела о нарушении детективами НАБУ адвокатской тайны. Детективы Бюро в суд не явились, поэтому заседание пришлось перенести.

6 июня 2018 годаСоломенский районный суд г. Киева отменил постановление о закрытии уголовного дела о нарушении детективами НАБУ адвокатской тайны и обязал антикоррупционное бюро провести расследование.

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