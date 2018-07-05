Единственная цель дела против меня - это должность главы ГФС - Роман Насиров

Дело против председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова было открыто с одной целью - снять его с должности.

Об этом Насиров заявил в интервью OBOZREVATEL

Роман Насиров Obozrevatel

"Я думаю, что все, что нужно было организаторам этой провокации против меня, они уже сделали. Сначала меня незаконно, с грубым нарушением Конституции и законов отстранили от исполнения обязанностей по должности Председателя Государственной фискальной службы. А потом совершенно незаконно уволили с должности на непонятных основаниях. Как бы там ни было, главной цели достигли - Насирова убрали с должности председателя ГФС Украины", - сказал он.

По мнению Насирова, его отстранение произошло с нарушением процедур, предусмотренных законодательством.

"Это какая-то юридическая абракадабра. Меня даже не пытались отстранить от должности, как это предусмотрено законом, через суд, а отстранили от исполнения обязанностей по должности. То есть, проблема была в должности, которую я занимал ", - заявил он.

По словам Насирова, незаконное решение Кабмина о своем увольнении с должности он обжалует в суде.

Читайте первую часть интервью с Романом Насировым на OBOZREVATEL.