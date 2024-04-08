Самые распространенные ошибки в макияже, которые прибавляют возраст: никогда так не делайте

Мы все стремимся дольше сохранить молодость и красоту кожи, но иногда ошибки в макияже могут визуально прибавлять возраст. Имейте в виду, что ваш стиль макияжа должен адаптироваться в соответствии с возрастными изменениями кожи.

Эксперты составили список самых распространенных ошибок макияжа, которые на самом деле прибавляют лет. Старайтесь избегать подобного, чтобы не забивать кожу несколькими слоями тональных средств или насыщенных теней. Лучше подчеркните свою природную красоту.

Тональная основа

Тональный крем является основой любого образа, но с возрастом ваши потребности будут меняться. Мелисса Сильвер, визажистка из Maybelline New York, отметила необходимость соблюдения правильной дозировки. Если вы нанесете слишком много крема, он может осесть в тонких линиях и складках, подчеркивая ваши недостатки. С возрастом кожа становится более сухой, поэтому вместо пудровой основы выберите крем с эффектом увлажнения.

Если вам нужен естественный вид с прозрачным или средним покрытием, обратите внимание на крем BB или оттеночный увлажняющий крем. Если вы хотите что-то скрыть недостатки, выберите более плотную основу.

Чрезмерное контурирование

Агрессивный контуринг несколько лет назад был настоящим трендом. И если на молодой коже он иногда смотрелся уместно, то для зрелой есть риск визуально добавить еще несколько (а то и десяток) лет.

Мурат Эвин, креативный директор The London School of Makeup, подчеркнул, что искусство контурирования заключается в улучшении структуры лица. Однако чрезмерная четкость может действительно подчеркнуть линии старения, которые лучше скрыть. Есть определенные участки лица, на которых зрелым женщинам не следует использовать хайлайтер, например, на надбровной арке, высоко на скулах или вблизи рта.

Закрепление макияжа пудрой

С возрастом ваша кожа производит меньше жира. На сухой коже пудра имеет тенденцию просачиваться в тонкие морщинки, так что лучше использовать закрепляющий спрей.

Использование неподходящих инструментов и кистей

Качество макияжа часто зависит не от того, какие средства вы используете, а как вы их наносите. Лучший способ выглядеть моложе – не накладывать на лицо толстый слой тонального основания или других оттеночных средств. Достичь идеального результата можно с помощью правильных кистей и инструментов.

Распространенной ошибкой является использование кистей с густой тугой щетиной. Это фактически замазывает ваше лицо густым основанием – крем забивается в поры и морщинки, а кожа не дышит.

Лучше выбирать более мягкую кисточку, независимо от того, какой макияж вы наносите, но особенно когда речь идет о тенях для глаз – с возрастом нежная кожа на веках становится менее упругой.

Праймер и консиллер

Для эффекта сияющей кожи следует использовать праймер – это гарантирует, что ваш макияж будет стойким в течение всего дня. Консиллер будет слишком густым для использования под глазами при зрелой коже. Попробуйте легкую формулу и выберите оттенок, соответствующий вашему тону кожи.

Если у вас есть темные круги, обратите внимание на корректор с желтым или персиковым оттенком, чтобы противодействовать этому. Не выбирайте сверхсветлые оттенки. Нанесите корректор только на внутренний уголок зоны, осторожно растушуйте и проведите наружу и вниз.

Румяна

Также следует избегать использования слишком большого количества румян. Известная визажистка из Лос-Анджелеса Ян Пинг отметила: "Была определенная эпоха, когда правило "чем больше – тем лучше" работало при нанесении румян. Но на самом деле акцент на щеках не придаст естественности".

Подводка нижних ресниц черным цветом

Черная подводка на нижнем веке должна стать табу. Она делает ваши глаза меньше, подчеркивает тонкие линии вокруг глаз и может визуально добавить возраст.

"Используйте темно-коричневые тени для век и угловую кисть вместо твердого черного карандаша и забудьте о черной гелевой подводке на нижнем веке", – объяснила визажистка из Вашингтона Ариэль Льюис. Еще один совет: использовать белую или нюдовую подводку на нижней ватерлинии – этот лайфхак придаст свежести и сияния.

Слишком много туши на нижних ресницах

Известная визажистка Сюзи Герштайн объясняет, что густая тушь на нижних ресницах может отбрасывать тени и шелушиться, создавая иллюзию темных кругов. Кроме того, тушь может осыпаться и оседать в морщинах под глазами.

Металлические тени для век

Металлические тени могут прибавить возраст. Эффект мерцания будет подчеркивать морщины у глаз и в целом может придать лицу бледности. Однако Ариэль Льюис объясняет, что если вы хотите носить металлический цвет, особенно во время праздников, добавьте немного блеска в центре век.

Слишком темная помада

С возрастом губы становятся тоньше и теряют четкость. Следует отказываться от более темных оттенков, которые делают ваши губы тоньше. Можно начать с приятного нейтрального оттенка карандаша, который немного ярче, чем естественный цвет и заполнить оставшиеся пространство тонированным блеском, что придает более мягкий и молодой вид.

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