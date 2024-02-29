Как скрыть темные круги под глазами без тонны косметики: лайфхак

Темные круги под глазами – не только эстетическая проблема. Они могут являться следствием тревоги, нарушения режима сна, стресса и переутомления. Иногда круги возникают из-за гиперпигментации, курения, длительного пребывания на солнце. Среди причин специалисты выделяют и генетические факторы.

Причиной появления темных кругов могут быть и болезни, поэтому при наличии сопутствующих симптомов лучше обратиться к врачу. Если это особенность кожи – эксперты предлагают простой лайфхак, что поможет замаскировать дефект.

В сети набирает популярности эффективный способ скрыть темные круги под глазами. Весь секрет в том, что консиллер должен быть на несколько тонов светлее тонального крема.

При нанесении важно плавно вытягивать линию вверх. Светлый консилер придаст эффект свежести и сияния.

Прежде всего следует тщательно подготовить кожу вокруг глаз к макияжу и нанести уходовое средство, которое подходит вашему типу кожи. Лучше выбрать крем или гель, который быстро впитается и будет выступать как база под макияж.

Далее берем консиллер. Пальцами или специальной кисточкой поставьте несколько точек по периметру нижнего века и аккуратно растушуйте. Линия нанесения должна отходить дальше глаз, к уху и виску. Особый акцент следует сделать на внутренней части между глазом и носом.

Закрепить эффект можно с помощью прозрачной рассыпчатой пудры, придающей сияние.

В заключение можно воспользоваться хайлайтером, нанося его на участки у внутренних уголков глаз и на скулы. Хайлайтер осветит кожу, замаскировав темные круги.

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